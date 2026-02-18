MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET. A) annonce qu'elle a attribué le 9 février 2026 à des membres de la direction un total de 889 930 options d'achat d'actions sans droit de vote de catégorie A de la Société (les « options »), aux termes de son deuxième régime d'options d'achat d'actions modifié et mis à jour daté du 19 avril 2021, tel que modifié.

Les Options ont un prix d'exercice de 2,14 $, et sont soumises à des modalités d'acquisition fondées sur l'écoulement du temps et expirant le 9 mai 2030. L'attribution des options est faite dans le cadre du plan incitatif à long terme de la Société, conçu pour encourager les membres de la direction à atteindre des objectifs financiers à long terme.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

RCL est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 388 magasins sous trois bannières distinctes, soit 218 Reitmans, 85 PENN. Penningtons et 85 RW&CO.

Pour plus d'informations, visitez le site www.reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

