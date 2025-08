MONTRÉAL, le 1er août 2025 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET.A) annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSX de croissance ») pour réaliser son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre de rachat ») préalablement annoncée le 17 juin 2025.

Dans le cadre de l'offre de rachat, la Société peut racheter un total d'au plus 3 700 472 de ses actions sans droit de vote de catégorie A (les « actions ») au cours de la période de 12 mois commençant le 5 août 2025 et prenant fin le 4 août 2026, ce qui représente environ 10 % du flottant des actions. De plus, dans le cadre de l'offre de rachat, au cours de toute période de 30 jours, la Société ne peut acquérir plus de 2 % du flottant des actions, ce qui représente 740 094 actions.

Les achats effectués dans le cadre de l'offre de rachat seront réalisés sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX de croissance et par l'intermédiaire de systèmes de négociation parallèle, ou par tout autre moyen permis par la législation en valeurs mobilières applicable, pendant la durée de l'offre de rachat et selon le cours des actions en vigueur au moment de chaque achat. Toutes les actions rachetées par la Société dans le cadre de l'offre de rachat seront annulées. Le nombre réel d'actions pouvant être rachetées dans le cadre de l'offre de rachat et le moment auquel un rachat pourra être effectué seront établis par la direction et le conseil d'administration de la Société. L'offre de rachat sera réalisée par l'entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. conformément aux politiques de la TSX de croissance.

Le financement de tout rachat effectué dans le cadre de l'offre de rachat se fera par prélèvement sur les fonds en caisse de la Société. À la connaissance de la Société, aucun des administrateurs, des hauts dirigeants ou des autres initiés de la Société, aucune personne qui a un lien avec de telles personnes, ni aucune personne qui a un lien avec un membre du même groupe que la Société n'a actuellement l'intention de vendre des actions dans le cadre de l'offre de rachat. Au cours des 12 derniers mois, 390 600 actions ont été rachetées par la Société.

Le conseil d'administration de la Société a conclu que le rachat d'actions dans le cadre de l'offre de rachat peut constituer une utilisation appropriée et souhaitable des fonds en caisse de RCL et, par conséquent, qu'un tel rachat serait au mieux des intérêts de RCL. En raison d'un tel rachat, le nombre d'actions émises et en circulation diminuera, ce qui entraînera une augmentation proportionnelle de la participation en actions de tous les autres actionnaires.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

RCL est l'un des plus importants détaillants spécialisés de vêtements pour femmes et pour hommes au Canada, qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du pays. La Société exploite 386 magasins sous trois bannières distinctes, soit 219 Reitmans, 84 PENN. Penningtons et 83 RW&CO.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com .

Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : 514-384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian VPE et Cheffe de la direction financière Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : 514-384-1140 Courriel : [email protected]

Énoncés prospectifs

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes inhérents, connus ou non, dont un nombre important sont indépendants de la volonté de la Société. Parmi ces risques, citons, notamment, l'incidence de la conjoncture économique en général, la conjoncture générale du secteur de la vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques qui sont inclus dans les documents publics de la Société, y compris ceux décrits dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus mentionnés dans les énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes de la Société uniquement en date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la Société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Certains énoncés prospectifs peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant les résultats et les événements futurs prévus de la Société, les liquidités futures, les occasions et les risques relatifs à l'offre de rachat, les dépenses d'investissement planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la productivité, ainsi que l'incidence de telles mesures. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés, et la Société n'a pas l'obligation et décline toute intention de les mettre à jour ou de les revoir à la suite de quelque événement, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd