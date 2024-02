Jackie Tardif est nommée chef de l'exploitation

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée « RCL » annonce aujourd'hui que Jackie Tardif a été nommée chef de l'exploitation, relevant de la présidente et chef de la direction de l'entreprise, Andrea Limbardi. Michael Strachan, président de RW&CO. et PENN., quittera l'organisation le 17 février 2024.

Madame Tardif, anciennement présidente de la division Reitmans et forte de 29 ans d'expérience au sein de RCL, supervisera les activités de marchandisage, de marketing, de planification et d'allocation, ainsi que de l'exploitation des magasins et du commerce électronique des marques Reitmans, RW&CO. et PENN.

Madame Limbardi commente, « Je suis ravie de la nomination de Jackie au poste de chef de l'exploitation et de notre collaboration pour assurer le futur succès de RCL. Sa vaste et solide expérience du commerce, son orientation client et son engagement profond en faveur de la croissance de RCL sont des qualités impressionnantes dont j'ai été témoin depuis mon arrivée chez RCL. » Madame Limbardi poursuit, « Je tiens également à remercier Michael pour son leadership exceptionnel et son rôle de meneur dans de nombreux projets clés au cours des huit années qu'il a passées au sein de RCL. »

Madame Jackie Tardif ajoute, « Je suis très heureuse de diriger les marques de RCL vers l'avenir. Je tiens à remercier Andrea pour la confiance qu'elle m'a témoignée dans le cadre de notre partenariat visant à faire progresser la croissance de l'entreprise. Je suis honorée de guider nos équipes dévouées pour continuer à enrichir l'expérience de nos clients et clientes et leur offrir le style et la qualité sur lesquels ils ont toujours compté. »

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. Au 3 février, 2024, la Société exploitait 393 magasins, dont 226 Reitmans, 86 PENN. et 81 RW&CO.

