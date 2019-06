Reinventing Cities - La Ville de Montréal dévoile le lauréat de Réinventer Montréal

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le président du comité exécutif, entre autres responsable de la gestion et de la planification immobilière, M. Benoit Dorais, sont fiers d'annoncer le lauréat de Réinventer Montréal. Le jury a arrêté son choix sur le projet « Demain Montréal » de l'équipe formée de Pomerleau, du groupe d'architectes ACDF Architecture, Gensler architecture et Design Canada ainsi que l'Office de l'éclectisme urbain et fonctionnel. C'est donc ce projet qui permettra de transformer le site de l'ancienne cour de voirie de la Commune, situé dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans un projet novateur qui va redynamiser le secteur tout en luttant contre les changements climatiques.

« À titre de membre du réseau C40 depuis 2016, Montréal poursuit ses efforts afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Nous visons toujours à devenir une ville plus résiliente et durable ainsi qu'un exemple de ville intelligente et éco responsable. Notre participation au projet Reinventing Cities du C40, une première pour Montréal, nous donnent justement l'occasion de nous positionner comme un leader novateur en matière de solutions performantes et éco responsables dans le développement de nos sites. Je félicite le lauréat et je salue le travail de toutes les équipes qui ont participé au projet de Réinventer Montréal », a lancé madame la mairesse.

« Notre administration est très enthousiaste à l'idée de voir se concrétiser le projet de transformation du site de la cour de voirie de la Commune. Au final, ce sont l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui profiteront du développement de ce site sous-utilisé qui, tout en offrant un cadre de vie éco-responsable, permettra la réappropriation de ce secteur de la ville. Je tiens à remercier personnellement tous les participants et à vous féliciter pour votre engagement à ce projet passionnant », a affirmé M. Benoit Dorais.

Le projet lauréat nommé « Demain Montréal » a été conçu par l'équipe formée de l'entrepreneur Pomerleau, des architectes ACDF Architecture / Gensler Architecture & Design Canada ainsi que L'OEUF (l'Office de l'Éclectisme Urbain et Fonctionnel). Il consiste en un lieu inclusif et fédérateur qui répondra aux besoins de la population en fournissant des services basés sur les principes de l'économie circulaire et amplifiés par les technologies intelligentes.

« Je remercie les membres du jury Nathalie Bleau, coordonnatrice du programme Environnement bâti, Ouranos; Hélène Chartier, partenaire principal du C40 et chef de projet, Reinventing Cities; Carmella Cucuzzella, professeure agrégée au Département de design et d'arts numériques et titulaire de la Chaire de recherche en conception intégrée, écologie et durabilité pour l'environnement bâti, Université Concordia; Ronald Gagnon, directeur de projet et co-président, Concept-R inc.; Lina Ghotmeh, architecte humaniste, Lina Ghotmeh Architecture; Owen Rose, architecte principal, Rose architecture; ainsi que Peter Soland, architecte et architecte paysagiste, associé, Civiliti; pour leur travail tout au long du processus de Réinventer Montréal », a conclu la mairesse.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse de la mairesse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Audrey Gauthier, Relationniste, Ville de Montréal, 514 872-7308