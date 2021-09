Réinventer Montréal 2020-2021 : les projets finalistes présentés au jury

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est ce soir qu'ont été présentés au jury, devant public, les deux projets finalistes de Réinventer Montréal 2020-2021, qui permettront de revitaliser le 4000, rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Le jury devra trancher entre « Transitions », un projet de métamorphose du bâtiment principal en un bâtiment ouvert à tous, pour l'étude, la réflexion, l'esprit d'entreprise et le leadership environnemental, présenté par Gestion immobilière Quo Vadis, et « Les ateliers Cabot », de Sid Lee Architecture, un projet communautaire d'économie circulaire avec pôle artistique, entrepreneurial et technologique.

« Avec Réinventer Montréal, nous démontrons notre engagement à accélérer la transition écologique en posant des gestes concrets pour réduire les gaz à effet de serre et atténuer les impacts des changements climatiques. La Ville de Montréal démontre aussi qu'elle se tourne vers des projets intégrés en environnement, qui valorisent l'innovation, la créativité et la participation citoyenne dans la conception de projets urbains novateurs. Pour toutes ces raisons, Réinventer Montréal s'inscrit parfaitement dans notre Plan climat 2020-2030 », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

Réinventer le 4000, rue Saint-Patrick

Le 4000, rue Saint-Patrick se situe en plein cœur du secteur Cabot, une ancienne friche industrielle de l'arrondissement du Sud-Ouest. D'une superficie de quelque 28 000 m², il offre des vues exceptionnelles sur le canal de Lachine, le centre-ville et le mont Royal. Sa position stratégique de porte d'entrée permet d'envisager un projet phare et ambitieux afin de contribuer à requalifier et à dynamiser ce secteur.

On y trouve par ailleurs un bâtiment ayant servi pour la construction de navires lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce riche héritage patrimonial ainsi que sa valeur paysagère et touristique, par sa localisation le long du canal, en font un site vraiment unique.

Composition du jury

Le jury est composé de :

Dinu Bumbaru , directeur des politiques, Héritage Montréal;

, directeur des politiques, Héritage Montréal; Hélène Chartier, directrice du pôle développement urbain zéro carbone, C40;

Charlotte Horny, urbaniste et conseillère en aménagement, Division de l'urbanisme, arrondissement de Ville-Marie , Ville de Montréal;

, Ville de Montréal; Assia Kada , coordonnatrice générale, Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul ;

, coordonnatrice générale, Concertation Ville-Émard/Côte ; Marie-France Stendahl , architecte, White Arkitekter (Göteborg);

, architecte, White Arkitekter (Göteborg); Sudhir Suri , architecte associé principal, L'OEUF architectes;

, architecte associé principal, L'OEUF architectes; René Vézina, journaliste économique et conférencier, président du jury.

Le projet retenu sera dévoilé le 30 septembre prochain. L'équipe lauréate s'engage à réaliser son projet sur le site du 4000, rue Saint-Patrick, que la Ville lui vendra.

Reinventing Cities est une initiative du Cities Climate Leadership (C40), un réseau mondial de 97 grandes villes engagées dans le développement et la mise en place de mesures politiques et de programmes visant à réduire significativement les gaz à effet de serre (GES) et les risques climatiques. Axé sur la collaboration, le partage de connaissances et l'équité, le C40 représente plus de 650 millions de personnes et un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial. Actuellement présidé par le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, le réseau a quelque 10 000 initiatives visant à combattre les changements climatiques à son actif.

Pour en savoir davantage, consultez le site internet de Reinventing Cities .

