Reine Bombo-Allara sera présidente du conseil municipal de Longueuil

« Je suis extrêmement fière de devenir la nouvelle présidente du conseil de ville en plus d'avoir l'occasion d'être la première personne issue de la diversité longueuilloise à occuper ce poste important. Lorsque j'ai accepté de me lancer en politique aux côtés de Catherine, j'avais espoir d'un conseil municipal plus représentatif de la grande diversité de notre ville. Lorsque l'on regarde la composition du nouveau conseil, je me reconnais et je sais que mes concitoyennes et concitoyens se reconnaissent aussi », a commenté Mme Bombo-Allara.

« Je remercie la mairesse pour sa confiance. Je suis prête à relever ce défi important au sein de nos institutions démocratiques municipales à titre de présidente du conseil. Occupant jusqu'à récemment la présidence du conseil d'établissement d'une école secondaire publique et comme ex-commissaire-parent à la Commission scolaire Marie-Victorin (devenue le Centre de services scolaire Marie-Victorin) je crois avoir l'expérience requise pour présider les délibérations de notre assemblée municipale », a-t-elle rajouté.

« Je suis fière de pouvoir compter sur Reine dans notre équipe et encore plus à titre de présidente du conseil de ville. Elle aura un rôle important à jouer pour redorer le blason des assemblées du conseil municipal de Longueuil qui ont eu bien mauvaise presse dans le passé. Les Longueuilloises et les Longueuillois se sont exprimés clairement pour mettre la chicane de côté et appuyer le renouveau et la collaboration. C'est ce que la majorité au conseil compte exercer comme leadership inclusif, et je suis certaine que Reine sera la clé du bon déroulement des séances. Elle était mon premier choix, en raison de son expérience et de son aplomb, pour occuper cette fonction et je la remercie d'avoir accepté de relever le défi », a conclu la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Source : CABINET DE LA MAIRESSE; Ville de Longueuil, Louis-Philip Prévost, attaché de presse, 514 224-2530