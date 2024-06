L'ARSF publie la version finale de sa ligne directrice sur les rôles et responsabilités des administrateurs de régimes de retraite

TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - Pour promouvoir la bonne administration des régimes de retraite de l'Ontario, et pour protéger et préserver les prestations et les droits des bénéficiaires des régimes, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a passé en revue et actualisé sa ligne directrice établissant les rôles et responsabilités des administrateurs des régimes de retraite.

Les administrateurs doivent gérer prudemment les risques de leurs régimes de retraite, prendre des décisions dans l'intérêt des bénéficiaires et administrer leurs régimes conformément aux documents déposés et à toutes les lois applicables.

La ligne directrice actualisée est élargie pour inclure trois aspects supplémentaires auxquels les administrateurs doivent porter attention :

la gestion et la conservation des dossiers;

le traitement des plaintes et des demandes de renseignements;

la communication de l'information de manière précise et en temps opportun aux participants des régimes.

L'ARSF tient à remercier les intervenants qui ont fait des commentaires durant la période de consultation. Le résumé des commentaires est maintenant disponible aux fins d'examen, et vous recevrez sous peu une invitation pour assister à un webinaire.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs et les bénéficiaires de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour toutes et tous. Plus d'information à www.fsrao.ca/fr.

