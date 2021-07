« Après l'annonce de plusieurs étapes administratives importantes franchies pour la gestion de ce précieux bâtiment témoin de l'histoire agricole de Saint-Laurent, l'administration laurentienne est heureuse de donner le coup d'envoi des travaux de restauration eux-mêmes. D'ici peu, les résidents et les résidentes pourront voir prendre forme ce qui deviendra l'une des perles du futur corridor de biodiversité. Il nous tarde de les accueillir sur le site restauré ! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

À la suite d'un appel d'offres public, un contrat d'une valeur maximale totale de 5 083 000 $, incluant taxes et contingences, a ainsi été octroyé à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour des travaux de réhabilitation et de restauration. Visant une certification LEED, ils porteront plus particulièrement sur la maçonnerie en pierre, la fenestration, les portes, la toiture, la cuisine, les toilettes, les fondations et tous les systèmes électromécaniques.

Du côté du site, le projet prévoit l'implantation de trois potagers, d'un verger et d'un sentier, la plantation d'arbres, l'aménagement d'une place de rassemblement, de même que l'ajout de mobilier et d'équipement d'éclairage.

Les deux autres contrats octroyés visent à encadrer la réalisation de ce chantier. D'une valeur de 73 023,15 $, le premier retient les services de la firme Groupe ABS inc. pour assurer une surveillance environnementale, dont la gestion et la qualité des sols contaminés, ainsi que le contrôle qualitatif des matériaux, et ce, en lien avec son passé agricole. Le deuxième, à hauteur de 88 271,21 $ en faveur de la firme Ethnoscop, portera sur des services professionnels en archéologie. Il permettra d'assurer la préservation des vestiges présents sur le site.

Les travaux seront lancés au cours de l'été 2021. Si les détails de programmation restent à peaufiner, Saint-Laurent prévoit déjà orienter celle-ci autour de la vocation patrimoniale du site et de son passé agricole tout en faisant la part belle au développement durable. Des activités culturelles et de loisirs devraient également s'y dérouler.

La Maison Robert-Bélanger en bref

Citée à titre de monument historique en 2009 par le Conseil du patrimoine la Ville de Montréal en vertu de la Loi sur les biens culturels, la maison Robert-Bélanger se situe au 3900-3902, chemin du Bois-Franc. Propriété de la Ville de Montréal depuis novembre 2010, ce bâtiment est une maison de ferme en pierre, représentative des bâtiments de ce type construits sur l'île de Montréal au début du XIXe siècle. Elle représente l'une des rares maisons qui subsistent sur le territoire et la dernière de l'ancienne côte Saint-Louis-du-Bois-Franc.

Son projet de restauration a été entamé en 2009. Il a, entre autres, bénéficié depuis de plusieurs appuis financiers, dont un montant de 1,5 M$ versé par le Programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal et également d'une contribution de 1,3 M$ par le Fonds du patrimoine culturel québécois, un programme du ministère de la Culture et des Communications du Québec. À ceci s'ajoutait une aide financière de 0,6 M$ en provenance de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre de projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. Rappelons qu'en novembre 2020, le projet de restauration de la maison Robert-Bélanger avait fait l'objet d'une séance d'information des résidents.

