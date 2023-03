Réhabilitation du chemin de fer Québec Central - Le gouvernement annonce un investissement de 106 M$ pour le transport ferroviaire entre Vallée-Jonction et Thetford Mines

THETFORD MINES, QC, le 13 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, ont annoncé un investissement de 106 M$ pour la réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Vallée-Jonction et Thetford Mines. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, et de la mairesse de Vallée-Jonction, Mme Patricia Drouin.

La réhabilitation du tronçon entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, totalisant 58 kilomètres de rail, consiste à la reconstruction de 17 ponts ferroviaires, ainsi qu'à la réalisation de l'ensemble des travaux de voie, incluant le remplacement de 102 ponceaux. Le pont ferroviaire à Vallée-Jonction, au-dessus de la rivière Chaudière, est la structure la plus importante à reconstruire dans le cadre du projet.

Les études montrent que la remise en service des tronçons générera plusieurs emplois directs. Le projet permettra d'offrir une solution de rechange durable afin de remplacer les camions lourds de transport de marchandises et de contribuer au développement économique de la région. Rappelons également que, selon l'Association des chemins de fer du Canada, une locomotive permet de transporter une tonne de marchandises sur plus de 220 kilomètres avec un seul litre de carburant et de retirer jusqu'à 300 camions des routes. Cela contribue à réduire l'émission de GES associés au domaine des transports.

Les premiers travaux qui seront réalisés comprennent la reconstruction du pont ferroviaire de la rivière Chaudière et de celui de la rivière Morency à Vallée-Jonction. L'appel d'offres sera publié au cours des prochaines semaines. Il est prévu que les travaux s'amorcent dès cet été. Le Ministère prévoit également la publication d'un second appel d'offres pour l'acquisition de rails.

Citations

« Par ce geste concret, notre gouvernement répond aux attentes du milieu, favorise la création d'emplois locaux et s'engage à soutenir la mobilité durable des marchandises. Il n'y a aucun doute que le chemin de fer Québec Central est appelé à devenir un levier d'importance pour contribuer au développement économique du Québec et nous sommes résolument engagés à le réhabiliter dans les meilleurs délais. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce projet majeur d'infrastructure, identifié à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, nous permet de construire plus vite les infrastructures qui bénéficient à tous les Québécois. Ces investissements permettront de prolonger le réseau exploité par la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« La réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford est un projet important pour notre région et très attendu par nos entreprises. Ce projet contribuera grandement à notre développement économique, ainsi qu'à la réduction d'émission de GES liés au transport. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui réalise ses engagements. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« La confirmation du financement pour la réhabilitation de la voie ferrée est une bonne nouvelle et est exigée depuis longtemps par nos entreprises manufacturières. Elles sont soumises à des règles de plus en plus strictes pour le transport de leurs marchandises et le retour du train le plus tôt possible est un incontournable pour celles qui exportent, en particulier dans le domaine de la construction. »

Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

« Ce projet respecte l'aspect historique et patrimonial qui nous est cher. Il diminue l'impact environnemental et devient un outil de protection contre les inondations. »

Patricia Drouin, mairesse de Vallée-Jonction

Faits saillants

La réalisation de ces premiers travaux importants, dont la reconstruction d'un pont ferroviaire au-dessus de la rivière Chaudière à Vallée-Jonction, permet de viser un retour du train jusqu'à Thetford Mines dès 2025.

Le chemin de fer Québec Central, qui relie Charny , Sherbrooke et Lac-Frontière, a été construit en 1869 et seule la portion entre Charny et Sainte-Marie est actuellement en exploitation.

, et Lac-Frontière, a été construit en 1869 et seule la portion entre et est actuellement en exploitation. Propriétaire du chemin de fer depuis 2007, le gouvernement du Québec a annoncé, en 2019, sa volonté de réhabiliter le réseau jusqu'à Thetford Mines pour favoriser la mobilité durable en proposant une solution de remplacement des véhicules lourds en matière de transport de marchandises.

Des séances d'information publiques seront organisées dans les différents secteurs concernés afin de présenter le projet et les travaux à venir à la population. Une première séance est prévue au cours des prochaines semaines à Vallée-Jonction.

Le dépôt d'un dossier d'affaires au Conseil des ministres au printemps 2023 permettra de préciser l'échéancier ainsi que les investissements totaux dans le projet.

Liens connexes

Pour plus d'information sur la réhabilitation du chemin de fer Québec Central, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

