Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Nouvelle entente de 35 M$ avec la Société du chemin de fer de la Gaspésie

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la signature d'une entente de 35 M$ avec la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer. L'entente permettra la réalisation de diverses activités sur le tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé. Ces interventions comprennent notamment le remplacement de ponceaux et de rails, l'amélioration du drainage et le rehaussement de ballast.

Le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie est un projet jugé prioritaire par le gouvernement du Québec pour soutenir le développement économique de la région. Rappelons qu'en juin dernier, un investissement total de 871,8 M$ a été confirmé pour l'ensemble du projet afin d'assurer la mise en service du dernier tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé en 2026.

« Les bonnes nouvelles se succèdent pour le chemin de fer de la Gaspésie, et je peux vous assurer que nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons la chance d'avoir un partenaire de choix pour nous accompagner dans ce grand projet de développement durable pour la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La compétence et l'efficacité de la Société du chemin de fer de la Gaspésie ont été plus d'une fois démontrées au fil des nombreux travaux ferroviaires réalisés. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant avec un allier des plus mobilisés pour le retour du train jusqu'à Gaspé. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Tout notre gouvernement est mobilisé pour la réfection complète du chemin de fer de la Gaspésie! Une fois de plus, nous sommes fiers du travail réalisé et nous continuerons d'appuyer ce projet structurant en collaboration avec nos instances régionales, dont la Société du chemin de fer de la Gaspésie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Je suis fier de constater encore une fois que le gouvernement du Québec, par le biais de cette entente, reconnaît l'expertise de la Société du chemin de fer de la Gaspésie. C'est très stimulant d'œuvrer dans ces conditions. Nous ne pouvons que nous réjouir de la progression constante des travaux de réhabilitation du rail depuis le début de ce beau projet. »

Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure et président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Le chemin de fer de la Gaspésie, qui s'étend sur 325 km entre Matapédia et Gaspé, est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le projet a été scindé en trois tronçons pour faciliter sa réalisation :

Matapédia à Caplan - en exploitation;

Caplan à Port-Daniel - Gascons - en travaux et mise en service prévue en 2024;

Port-Daniel - Gascons à Gaspé - en travaux et mise en service prévue en 2026.

Port-Daniel - Gascons à Gaspé - en travaux et mise en service prévue en 2026.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie est un transporteur ferroviaire régional public qui exploite les trains de marchandises principalement entre Matapédia et New Richmond, où se situe son siège social. Elle s'occupe par ailleurs de l'entretien de la voie ferrée et de son parc de locomotives, de wagons et d'autres machineries sur ce même tronçon.

En 2021 seulement, la SCFG a transporté sur ses trains plus de 160 M$ en valeur de marchandises exportées. Avec 80 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport routier, le mode ferroviaire a permis à nos expéditeurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 11 250 tonnes de CO 2 , soit l'équivalent de 2500 automobiles en moins sur nos routes.

Le gouvernement du Canada contribue financièrement aux travaux entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé, jusqu'à un montant de 45,8 M$, via le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes et de 10 M$ en vertu du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire.

