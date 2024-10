Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Les premiers trains circuleront jusqu'à Port-Daniel-Gascons en 2025

GASPÉ, QC , le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce que les travaux de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie seront finalisés prochainement sur le deuxième tronçon, soit celui entre Caplan et Port-Daniel-Gascons. Les préparatifs sont donc en cours en vue du retour de la circulation ferroviaire dans le secteur. Le Ministère et son partenaire de premier plan dans le projet, la Société du chemin de fer de la Gaspésie, ont convenu que les premiers trains circuleront sur la voie ferrée au printemps 2025, notamment pour arrimer la reprise du transport de marchandises avec les activités commerciales de la région.

Depuis 2020, la réhabilitation du tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascons est un projet d'envergure qui a nécessité :

la reconstruction et la réhabilitation de treize structures, sans compter le remplacement de plusieurs ponceaux;

l'élargissement d'un tunnel;

des travaux de voies sur l'ensemble du tronçon, tels que des changements de traverses, des travaux de ballastage, de nivellement et de remplacement de composantes de voie ferrée (anticheminants, selles de rail, rails, etc.);

de multiples interventions liées à la protection de l'érosion et la submersion côtières.

La vigilance est de mise à proximité de la voie ferrée

Le Ministère rappelle qu'il est important de redoubler de prudence à proximité du chemin de fer en raison des travaux en cours. En tout temps, il est interdit de :

Circuler, jogger ou rouler le long des voies ferrées;

Prendre des photos ou pratiquer un loisir sur les rails, les tunnels ou les ponts ferroviaires;

Traverser les voies ailleurs qu'aux passages à niveau désignés et autorisés;

Gêner ou interrompre, par quelque moyen que ce soit, l'usage d'un train ou d'un véhicule d'entretien.

Faits saillants

Le chemin de fer de la Gaspésie, qui s'étend sur 325 km entre Matapédia et Gaspé, est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable depuis 2015.

Le projet a été scindé en trois tronçons pour faciliter sa réalisation : Matapédia à Caplan - en exploitation ; Caplan à Port-Daniel - Gascons - travaux en cours Port-Daniel - Gascons à Gaspé - travaux en cours

La Société du chemin de fer de la Gaspésie est responsable de l'exploitation du chemin de fer de la Gaspésie et de son entretien, en plus de la réalisation de plusieurs travaux s'inscrivant dans le projet de réhabilitation.

