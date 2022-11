Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Appel d'intérêt pour le tronçon ferroviaire entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé

QUÉBEC, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, poursuit ses actions en vue de mettre en service un chemin de fer reliant Matapédia à Gaspé. Le projet vise notamment à assurer le développement économique et social de la Gaspésie et à mieux connecter les municipalités du secteur entre elles. Le gouvernement du Québec annonce donc la publication d'un appel d'intérêt dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, pour le tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé.

Cet appel d'intérêt permettra d'obtenir des informations sur le secteur ferroviaire de la région afin d'accélérer la réalisation des travaux à venir.

Citations

« Le retour du chemin de fer est très attendu par la population de la région et on y travaille! L'appel d'intérêt que nous lançons aujourd'hui démontre la volonté de notre gouvernement à réhabiliter les voies ferrées en Gaspésie le plus rapidement possible. Nous franchissons aujourd'hui un nouveau jalon vers la mise en service complète du chemin de fer au bénéfice de toute la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureuse des nouveaux développements concernant le chemin de fer en Gaspésie. Notre gouvernement est proactif et nous démontre qu'il donne de l'importance aux priorités gaspésiennes. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Le projet de réhabilitation du chemin de fer jusqu'à Gaspé est un dossier crucial pour le développement de la région. Cette étape supplémentaire est une bonne nouvelle pour l'avancement du dossier puisqu'elle permettra d'analyser davantage le tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé et ainsi d'accélérer sa remise en fonction attendue par la région. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le chemin de fer de la Gaspésie s'étend sur 325 km de voie ferrée entre Matapédia et Gaspé. Le tronçon reliant Matapédia et Caplan est actuellement en exploitation, alors que des travaux sont en cours pour la portion reliant Caplan à Port-Daniel - Gascons . La mise en service jusqu'à Port-Daniel - Gascons est prévue pour 2024.

est actuellement en exploitation, alors que des travaux sont en cours pour la portion reliant à - . La mise en service jusqu'à - est prévue pour 2024. Le Ministère poursuit actuellement la planification des travaux pour la réhabilitation du tronçon entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé. Ce n'est qu'à la suite de cette étape que la nature, les coûts et le calendrier des travaux seront connus.

- et Gaspé. Ce n'est qu'à la suite de cette étape que la nature, les coûts et le calendrier des travaux seront connus. À ce jour, plus de 100 millions de dollars ont été investis dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, et ce, sur l'ensemble des trois tronçons. Ce montant comprend les travaux majeurs effectués pour la réfection et la reconstruction des infrastructures, ainsi que les travaux de maintien des actifs.

Liens connexes

Pour plus d'information sur la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, consultez la page Web du projet au Québec.ca/cheminfergaspesie.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 560-0244; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724