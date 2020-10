Réhabilitation des terrains contaminés de l'Est de Montréal - Le nouvel essor de l'Est de l'Île se poursuit : Montréal entreprend la décontamination des terrains municipaux

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et de la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et responsable de l'Est à la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois, annonce aujourd'hui le début des travaux de décontamination de neuf terrains municipaux dans l'Est de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, dans le Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI).

« Le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île est associé depuis près de 100 ans à l'industrie pétrochimique. Aujourd'hui, nous mettons en œuvre une vision du développement de ce secteur définitivement tournée vers l'avenir et basée sur l'innovation. Ce sont près de 4 millions de pieds carrés dont les sols seront décontaminés et qui pourront servir à redynamiser l'Est de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La revitalisation de l'Est demeure plus que jamais une priorité pour le gouvernement du Québec et je crois fermement que l'annonce d'aujourd'hui est un pas très important dans cette direction. Je souhaite que l'impulsion donnée à la décontamination des terrains du secteur industriel Pointe-de-l'île inspire les entreprises à travailler en ce sens et à déposer leurs projets. L'aide est disponible, il ne reste qu'à passer à l'action! Réinventons ensemble ce secteur pour en faire un véritable levier de relance économique pour la métropole, mais également un lieu où il fait bon vivre et travailler! », a fait savoir Chantal Rouleau.

« Nous franchissons aujourd'hui une importante étape pour le développement de l'est de Montréal, qui témoigne concrètement des efforts concertés pour réaliser notre vision ambitieuse de ce territoire. Cette première étape de décontamination des terrains municipaux nous permettra de travailler à rétablir l'attractivité du secteur industriel de la Pointe-de-l'île, tout en incitant les autres propriétaires privés à contribuer au nouveau visage de l'Est de Montréal grâce au programme de subventions en place. Ces travaux répondent également aux visées exprimées par la population et les acteurs de l'est dans le cadtyre des consultations Accélérer l'essor de l'est. », a souligné Caroline Bourgeois.

La réhabilitation des terrains de la Ville devrait être complétée d'ici la fin de l'année 2022 et ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec en mars 2019. Celle-ci prévoit une somme de 100 M$ en vue de la mise en œuvre de la planification d'un grand chantier de revitalisation de l'Est de l'agglomération de Montréal. Ces sommes sont prévues pour la décontamination, le réaménagement, la revalorisation ou la mise à niveau de terrains industriels. Elles permettront de favoriser les investissements et la commercialisation par le rapprochement des activités de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

La Ville de Montréal s'est dotée, en mars dernier, du programme Subvention pour la réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal qui permet la réhabilitation des terrains municipaux et privés dans l'Est de l'île, représentant une aide financière de 75 % des dépenses admissibles des projets. Ces démarches menées par la Ville initient un vaste mouvement vers le nouveau visage de cette portion de territoire. L'annonce d'aujourd'hui est une première étape qui donnera le ton et incitera le secteur privé à entreprendre lui aussi la décontamination de ses terrains. La Ville donne l'exemple en entamant dès maintenant la réhabilitation de l'ensemble de ses terrains. Un projet de réhabilitation dans le cadre de ce programme a déjà été approuvé, des discussions sont en cours avec des propriétaires privés, qui sont invités à emboîter le pas pour la vitalité de l'Est de la ville.

Rappelons que cette initiative s'inscrit dans la foulée de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. De nombreux projets sont aussi en cours pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur, tel que le projet de requalification du secteur L'Assomption Sud-Longue-Pointe, dans le cadre duquel une instance de concertation vient d'ailleurs d'être créée. L'accroissement de la mobilité, le développement économique et l'amélioration des milieux de vie de la population sont au cœur de cet ambitieux chantier.

Pour en savoir plus, consultez Québec.ca/RevitalisationEstMontreal .

Pour le programme de subvention pour la réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal, consultez Montréal.ca

