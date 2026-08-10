REGROUPEMENT PARTAGE LANCE L'ÉDITION 2026 DE L'OPÉRATION SAC À DOS AFIN D'OFFRIR UNE RENTRÉE SCOLAIRE ÉQUITABLE À PLUS DE 12 000 ENFANTS

Du 13 au 23 août, c'est plus de 2,5 millions de dollars en valeur marchande qui sera redistribuée gratuitement aux familles dans le besoin.

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- Alors que le coût de la rentrée scolaire continue de mettre une pression considérable sur les familles en situation de précarité, Regroupement Partage lance officiellement l'édition 2026 de l'Opération Sac à Dos. Cette année, l'organisme prévoit de soutenir plus de 12 000 enfants et adolescents grâce à un réseau de 30 points de service répartis au Québec, dont 23 à Montréal. Ainsi, plus de 2,5 millions de dollars en fournitures scolaires et matériel essentiel seront remis à des jeunes en difficulté. Cette initiative visant à offrir à chaque enfant une chance égale de réussir sa rentrée scolaire et à venir en aide aux familles qui peinent à assumer les dépenses qui y sont liées se déroulera du 13 au 23 août.

En réponse à l'augmentation fulgurante du nombre de familles en détresse à travers tout le Québec, en plus des 23 points de service à Montréal, Regroupement Partage poursuit son objectif d'élargir le champ d'action de l'Opération Sac à Dos en poursuivant son développement provincial. Les sept points de service en région sont L'Assomption, Laval-Chomedey, Longueuil, Nicolet-Yamaska, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts et Shawinigan.

Un coup de pouce essentiel pour une rentrée scolaire digne

Mis sur pied en 2002 par Regroupement Partage, le programme annuel Opération Sac à Dos vise à offrir un soutien concret à des milliers de jeunes issus de familles en situation de vulnérabilité socioéconomique, en leur fournissant gratuitement un sac à dos, une boîte à lunch isolante, un coffre à crayons et une trentaine de fournitures scolaires essentielles.

Les enfants et adolescents participent activement à l'expérience en choisissant eux-mêmes leur sac parmi une vaste sélection de modèles, de couleurs et de motifs, favorisant ainsi leur estime de soi et leur sentiment de fierté dès les premiers jours d'école.

Sur place, les familles auront aussi l'opportunité de rencontrer divers intervenants de leur communauté et de découvrir des ressources utiles auxquelles elles pourront faire appel tout au long de l'année. Une façon concrète de les accompagner, non seulement pour la rentrée, mais aussi dans leurs démarches pour sortir de la précarité.

« Derrière chaque sac à dos remis, il y a une famille qui respire un peu mieux. Une famille qui n'aura pas à choisir entre l'épicerie, le loyer ou les fournitures scolaires. L'Opération Sac à Dos, c'est bien plus qu'une remise de matériel : c'est un geste concret de dignité, de confiance et de solidarité. C'est permettre à des milliers d'enfants et d'adolescents d'amorcer l'année scolaire avec tout ce qu'il leur faut, mais surtout avec le sentiment qu'ils ont leur place, au même titre que tous les autres. C'est aussi une occasion d'accueillir les familles, de les accompagner et de les mettre en lien avec les ressources de leur communauté. Rien de tout cela ne serait possible sans l'engagement exceptionnel des organismes partenaires, des donateurs et des bénévoles qui, année après année, choisissent de se mobiliser pour rendre l'aide plus efficace, plus humaine et plus durable », déclare Anne-Marie Ethier, directrice générale de Regroupement Partage.

« Une rentrée réussie commence bien avant le premier jour d'école. Lorsqu'un jeune arrive en classe avec tout le matériel dont il a besoin, il peut se concentrer sur l'essentiel : apprendre, s'intégrer et développer son plein potentiel. C'est exactement ce que permet l'Opération Sac à Dos, année après année », souligne Patrick de Bellefeuille, présentateur et expert en changement climatique chez Météomédia et porte-parole de l'Opération Sac à Dos.

Une aide qui change réellement la vie des familles

« Recevoir l'aide de l'Opération Sac à Dos m'a enlevé un énorme stress financier lié à la rentrée scolaire. Au-delà du matériel reçu, c'est un véritable souffle de soulagement que vous offrez aux familles. Aujourd'hui, c'est moi qui reçois cette aide, mais j'espère sincèrement pouvoir un jour redonner à mon tour. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui rendent cela possible », ajoute une maman bénéficiaire de l'Opération Sac à Dos, de Mercier-Ouest à Montréal.

Une rentrée scolaire de plus en plus difficile à assumer

Au Québec, un enfant sur trois est inscrit dans une école en milieu défavorisé. Au Québec, 41 % des bénéficiaires de comptoirs d'aide alimentaire sont des enfants. Le taux d'insécurité alimentaire atteint 40,2 % dans les familles monoparentales dont le parent est une femme. Les jeunes familles ressentent une pression financière croissante, les confrontant parfois à des décisions difficiles. Pour de nombreuses familles, le coût du logement gruge une part de plus en plus importante du budget. Plusieurs doivent déjà couper dans l'alimentation alors que les effets scolaires deviennent tout simplement inaccessibles. Dans ce contexte, l'Opération Sac à Dos permet d'alléger le fardeau financier et psychologique associé à la rentrée scolaire.

La réussite de l'Opération Sac à Dos passe par les partenaires, donateurs et bénévoles

L'Opération Sac à Dos repose sur la mobilisation des concertations locales et communautaires, impliquant des centaines d'intervenants et de bénévoles ainsi que des milliers de donateurs. Cet effort collectif illustre un engagement citoyen inspirant, une mobilisation sociale exemplaire et une collaboration exceptionnelle entre tous les acteurs du milieu.

Grâce à l'appui de ses partenaires, donateurs et bénévoles, Regroupement Partage est en mesure d'acheter les fournitures scolaires en grande quantité à prix réduit. Cette année, un ensemble complet de matériel représentant une valeur marchande d'environ 185 $ pourra être remis pour un coût d'acquisition d'à peine 33,50 $. Cette force d'achat au prix de gros permet de maximiser chaque dollar investi dans l'Opération Sac à Dos.

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À propos de Regroupement Partage

Regroupement Partage est une organisation à but non lucratif dédiée à lutter contre l'insécurité alimentaire et l'exclusion sociale. Depuis près de 30 ans maintenant, l'organisme est engagé à fournir une accessibilité alimentaire vitale et un soutien essentiel aux individus et aux familles dans le besoin. Regroupement Partage a redistribué, à ce jour, l'équivalent de 20 millions de dollars de marchandises et de denrées à des centaines de milliers de ménages dans le besoin.

SOURCE Regroupement Partage

Renseignements : Josée Massicotte, [email protected], T. 514 388-0169/C. 514 915-0511