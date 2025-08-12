L'OPÉRATION SAC À DOS DU REGROUPEMENT PARTAGE : POUR ASSURER UNE RENTRÉE SCOLAIRE ÉQUITABLE POUR 11 000 ENFANTS ET ACCOMPAGNER LEUR FAMILLE SUR LE CHEMIN DE L'INCLUSION SOCIALE

Du 14 au 23 août, c'est plus de 2 millions de dollars en valeur marchande qui sera redistribuée gratuitement à la population.

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Le Regroupement Partage annonce le lancement officiel de l'édition 2025 de son Opération Sac à Dos (OSAD), avec pour objectif d'aider plus de 11 000 enfants. Visant à offrir aux enfants une chance égale à la rentrée scolaire et à soutenir les familles qui ont besoin d'aide pour faire face aux dépenses qui y sont liées, cette initiative se déroulera du 14 au 23 août. Le nombre de points de service est passé cette année de 27 à 34, comprenant 26 quartiers de Montréal en plus de Laval-Chomedey, Longueuil, la MRC des Laurentides (Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts), la MRC L'Assomption (Repentigny, L'Assomption, Charlemagne, L'Épiphanie et Saint-Sulpice) et Shawinigan. Par ailleurs, plus de 1 000 sacs à dos supplémentaires seront également distribués dans les centres de service scolaire à Sherbrooke et trois centres de service scolaire supplémentaires à Montréal.

Un coup de pouce essentiel pour une rentrée scolaire digne

Mis sur pied en 2002 par le Regroupement Partage, le programme annuel Opération Sac à Dos vise à offrir un soutien concret à des milliers d'enfants issus de familles en situation de précarité, en leur fournissant gratuitement un sac à dos, une boîte à lunch, un coffre à crayons et une trentaine de fournitures scolaires essentielles.

Les enfants participent activement à l'expérience en choisissant eux-mêmes leur sac parmi une vaste sélection de modèles, de couleurs et de motifs, favorisant ainsi leur estime de soi et leur sentiment de fierté dès les premiers jours d'école.

Sur place, les familles auront aussi l'opportunité de rencontrer divers intervenants de leur communauté et de découvrir des ressources utiles auxquelles elles pourront faire appel tout au long de l'année. Une façon concrète de les accompagner, non seulement pour la rentrée, mais aussi dans leurs démarches pour sortir de la précarité.

Grâce à cette initiative, l'Opération Sac à Dos allègera le fardeau de la rentrée scolaire pour 11 000 enfants et leur famille et facilitera l'accès vers un réseau d'aide. C'est plus de 2M $ en valeur marchande qui sera redistribuée gratuitement à la population.

« Aujourd'hui au Québec, près de 300 000 élèves, au primaire et au secondaire, grandissent dans une famille socio-économiquement vulnérable. C'est autant d'enfants et d'adolescents exposés au quotidien à tous les maux de la pauvreté : insécurité alimentaire, stress, privation, environnement affectif en souffrance, problèmes de santé mentale, retards d'apprentissage, perte de confiance en soi, isolement et j'en passe. Un sac à dos à la fois, chacun d'entre nous peut réduire les effets des inégalités sociales sur la scolarisation de milliers de jeunes et les aider à s'extraire dignement et durablement du cycle de la pauvreté dans lequel ils grandissent en les soutenant, eux et leur famille », déclare Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage.

« Le simple fait de soutenir un enfant dans son parcours scolaire, en l'équipant correctement, en le guidant et en l'entourant de personnes significatives, a un impact direct sur sa confiance et son sentiment d'appartenance à son milieu scolaire », souligne Patrick de Bellefeuille, présentateur et expert en changement climatique chez Météomédia, ainsi que porte-parole de l'Opération Sac à Dos.

Des besoins criants, année après année

Au Québec, un enfant sur trois est inscrit dans une école en milieu défavorisé. Au Québec, c'est aussi 41 % des bénéficiaires de comptoirs d'aide alimentaire qui sont des enfants. Le taux d'insécurité alimentaire atteint 40,2 % dans les familles monoparentales dont le parent est une femme. Les jeunes familles ressentent une pression financière croissante, les confrontant parfois à des décisions difficiles. Pour de nombreuses familles, le coût du logement gruge une part de plus en plus importante du budget. Plusieurs doivent déjà couper dans l'alimentation alors les effets scolaires deviennent tout simplement inaccessibles. Dans ce contexte, l'Opération Sac à Dos permet d'alléger le fardeau financier et psychologique associé à la rentrée scolaire.

La réussite de l'Opération Sac à Dos passe par les partenaires, donateurs et bénévoles

L'Opération Sac à Dos repose sur la mobilisation des concertations locales et communautaires, impliquant des centaines de bénévoles et des milliers de donateurs. Cet effort collectif illustre un engagement citoyen inspirant, une mobilisation sociale exemplaire et une collaboration exceptionnelle entre tous les acteurs du milieu.

Grâce aux fonds recueillis lors de sa campagne de financement annuelle, le Regroupement Partage achète à prix avantageux les fournitures scolaires - cette année 38 $ vs 220 $ valeur marchande en magasin.

Pour découvrir la liste complète des points de service et des partenaires de l'Opération Sac à Dos 2025, veuillez consulter le site.

À propos du Regroupement Partage

Le Regroupement Partage est une organisation à but non lucratif dédiée à lutter contre l'insécurité alimentaire et l'exclusion sociale. Depuis plus de 25 ans maintenant, l'organisme est engagé à fournir une accessibilité alimentaire vitale et un soutien essentiel aux individus et aux familles dans le besoin. Le Regroupement Partage a redistribué, à ce jour, l'équivalent de 20 millions de dollars de marchandises et de denrées à des centaines de milliers de ménages dans le besoin.

SOURCE Regroupement Partage

Renseignements : Josée Massicotte, [email protected], C. 514 915-0511