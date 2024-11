Règlement avec les géants de l'industrie du tabac : Cœur + AVC encourage fortement l'élargissement du mandat de la fondation responsable de gérer 1 milliard de dollars

L'absence de protection pour la santé future de la population est une énorme lacune.

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Cœur + AVC demande l'élargissement du mandat de la fondation proposée dans le cadre du règlement avec les géants de l'industrie du tabac afin d'y inclure la prévention, la sensibilisation et l'abandon du tabac.

Les documents judiciaires montrent que l'objectif de la fondation responsable de gérer 1 milliard de dollars serait limité à la recherche sur le diagnostic et le traitement des cancers liés au tabac, ainsi que de l'emphysème, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d'autres maladies liées au tabagisme. Cette orientation étroite n'empêchera pas les géants de l'industrie du tabac de continuer à faire des ravages sur la santé de la population et le système de santé au pays.

« En fin de compte, les victimes, leurs héritiers et héritières, et les provinces n'obtiendront qu'une fraction de ce qui avait été demandé à l'origine, affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Toutefois, il y a une chose que nous pouvons changer à propos de cette issue décevante. Nous voulons que la fondation serve à empêcher les géants de l'industrie du tabac de nuire aux générations futures. »

Les mesures visant à décourager les gens de commencer à fumer et les initiatives destinées à en aider d'autres à arrêter de fumer auront le plus de répercussions sur la prévention des maladies et sauveront davantage de vies.

Après la soumission des observations dans le cadre de l'affaire, le juge Morawetz a rendu une décision écrite la semaine dernière qui indique entre autres qu'il reste des questions en suspens à résoudre. Cœur + AVC recommande vivement que l'objectif de la fondation soit l'une des questions importantes abordées avant que le règlement ne soit soumis au vote en décembre.

« Une fois que l'encre aura séché sur ce règlement, les géants de l'industrie du tabac au pays seront protégés contre toute réclamation future. Nous n'avons qu'une seule chance de bien définir l'objectif de la fondation », soutient M. Roth.

Le tabagisme reste la principale cause évitable de décès prématuré au pays, fauchant 46 000 vies par an. Malgré les progrès réalisés, environ 11 % de la population âgée de 18 ans et plus fume, ce qui est loin de l'objectif fédéral de moins de 5 % d'ici 2035. Au pays, les coûts liés au tabagisme représentent la somme astronomique de 11,2 milliards de dollars par année.

Des poursuites avaient été déposées contre l'industrie du tabac par le gouvernement de chacune des dix provinces. Celles-ci réclamaient collectivement plus de 500 milliards de dollars en dommages et intérêts pour les coûts des soins de santé liés au tabagisme en raison de la négligence, de l'escroquerie et des autres méfaits de l'industrie. Ces actions en justice sont les plus importantes jamais intentées au pays.

Bien qu'ils n'aient pas obtenu gain de cause dans le règlement proposé, Cœur + AVC et d'autres groupes de lutte contre le tabagisme avaient demandé, entre autres, l'arrêt de toute promotion du tabac et la divulgation publique de tous les documents internes secrets des entreprises de l'industrie du tabac.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Personne-ressource : Natalie Lian, [email protected], 416 386-4708