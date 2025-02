Régionalisation de l'immigration - L'importance d'une prévisibilité dans les politiques

QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté aujourd'hui ses recommandations en commission parlementaire sur le projet de loi n˚84, Loi sur l'intégration nationale. M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, a souligné l'importance de renforcer la cohérence et l'efficacité du projet de loi en s'appuyant sur l'expérience et l'expertise des municipalités en matière d'intégration des personnes immigrantes.

Dans cette optique, l'UMQ considère que le succès du modèle québécois d'intégration repose sur trois principes fondamentaux :

Une régionalisation efficace de l'immigration;

Une prévisibilité des politiques migratoires;

Une mise en œuvre cohérente et efficiente des mesures d'accueil et d'intégration sans lourdeur administrative.

« Les municipalités sont des partenaires incontournables pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes. Dans un contexte marqué par les perturbations économiques, les pénuries de main-d'œuvre et un vieillissement de la population, la régionalisation de l'immigration devient non seulement une question de développement régional, mais aussi de vitalité socioéconomique, et dans certains cas, de survie des communautés. Il devient donc essentiel d'adopter une approche concertée qui implique étroitement les gouvernements de proximité afin de maximiser les bénéfices de l'immigration et d'assurer un enracinement durable des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants dans toutes les régions. », a déclaré M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

L'UMQ réitère sa demande de créer un programme pilote d'immigration régionale inspiré de modèles éprouvés ailleurs au Canada comme en Ontario. Ces initiatives ont fait leurs preuves en facilitant l'enracinement durable des personnes immigrantes en région, en réponse à des besoins de main-d'œuvre spécifiques. Un tel programme favoriserait une immigration primaire, c'est-à-dire l'établissement des personnes immigrantes en région dès leur arrivée au Québec.

