Région de Lanaudière - Plus de 431 000 $ pour encourager la pleine participation des jeunes issus de l'immigration

LANAUDIÈRE, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre du Tourisme, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, un soutien financier de 431 257 $, au Carrefour jeunesse emploi de D'Autray-Joliette, qui intervient auprès des personnes immigrantes âgées de 14 à 25 ans. Cette aide financière s'inscrit dans le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) du Ministère. Ce volet du PASI vise l'amélioration des services, des activités ou des projets offerts aux personnes immigrantes.

Plus précisément, l'aide financière accordée permettra au CJE de D'Autray-Joliette de réaliser un projet qui a pour but de favoriser l'intégration, l'engagement et le sentiment d'appartenance de jeunes issus de l'immigration à la communauté. L'initiative, du nom de « Forum », consistera à créer des cohortes de jeunes solidaires issus de l'immigration et natifs du Québec afin de réaliser des activités déterminées collectivement sur l'environnement, le système politique, le milieu communautaire, culturel ou sportif.

Citations :

« Je félicite la qualité de l'initiative présentée par le Carrefour jeunesse emploi de D'Autray-Joliette. Grâce à leur participation à ces projets et aux activités qui leur seront offerts, les personnes immigrantes âgées de 14 à 25 ans de Lanaudière auront la possibilité de développer leurs connaissances de la société civile et d'agir activement dans la collectivité par des activités concrètes. J'ai confiance que ce projet aura des retombées positives pour les jeunes de mon comté et du nord de la région. »

Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre du Tourisme

« Grâce à cette aide financière, le Carrefour jeunesse emploi de D'Autray-Joliette pourra aller de l'avant avec ce projet qui vise à créer un sentiment d'appartenance et à favoriser l'engagement par l'intégration des jeunes issus de l'immigration. Ce projet permettra à ces jeunes de participer à des activités afin d'augmenter leurs connaissances de la société québécoise pour ainsi être plus impliqués et plus actifs dans la collectivité. »

François St-Louis, député de Joliette

« Grâce à la bonification de l'offre de services du Ministère destinée aux jeunes issus de l'immigration, notre gouvernement agit partout au Québec afin que toutes les personnes immigrantes obtiennent les services personnalisés dont elles ont besoin. De cette façon, nous contribuons à aider ces jeunes à tisser des liens forts avec leur communauté d'accueil et à participer pleinement en français à la vie collective. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration est destiné à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective par une aide financière aux organismes admissibles ou directement aux personnes immigrantes.

Pour en savoir plus sur le PASI :

https://www.quebec.ca/immigration/aide-organismes-integration-immigration/programme-accompagnement-soutien-integration

