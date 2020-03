Régime québécois d'assurance parentale - Le ministre Jean Boulet annonce un assouplissement pour les travailleuses et les travailleurs en congé parental souhaitant prêter mainforte à leur employeur

QUÉBEC, le 28 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accommodera les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé qui souhaiteraient interrompre leur congé parental ou le reporter, afin de participer aux efforts dans le contexte d'urgence sanitaire. En effet, ils disposeraient de six mois additionnels pour utiliser leurs prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).

Ainsi, les bénéficiaires de prestations parentales, de paternité et d'adoption seront admissibles à une prolongation de leur période de prestations, qui passera de 52 à 78 semaines. Cet assouplissement s'appliquera dès aujourd'hui aux travailleuses et aux travailleurs concernés qui désirent suspendre ou reporter leurs prestations du RQAP pour prêter mainforte à leur employeur.

Citation :

« En ce contexte hors du commun, nos anges gardiens font un travail exemplaire. Avec cette prolongation de la période de prestations du RQAP, nous voulons offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent d'interrompre leur congé parental dans la situation d'urgence sanitaire, sans être pénalisés. Je suis fier de voir des Québécois aussi mobilisés et unis en ces moments difficiles. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Pour tout renseignement relatif au Régime québécois d'assurance parentale, consultez le site Internet du RQAP : www.rqap.gouv.qc.ca/.

Pour plus de renseignements, les personnes concernées peuvent contacter, sans frais, le 1 877 644-4545, le 418 644-4545, le 514 644-4545, le 819 644-4545 ou le 450 644-4545.

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, il est également conseillé de consulter le : Québec.ca/coronavirus.

