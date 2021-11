Regards croisés sur les élections générales de 1976 : Une incursion inédite dans les coulisses politiques et sociales de cette élection

QUÉBEC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'année 2021 marque le 45e anniversaire des élections générales de 1976. Pour commémorer cette période mémorable de la société québécoise et afin d'apporter un éclairage différent sur les événements de l'époque, l'Assemblée nationale propose un documentaire qui présente les souvenirs et les moments vécus par des députées et députés de tous les groupes parlementaires de l'époque.

Regards croisés sur les élections générales de 1976 s'intéresse particulièrement aux raisons qui ont convaincu M. Robert Bourassa, alors à la tête d'un gouvernement largement majoritaire, de déclencher des élections qui se sont soldées, ultimement, par une victoire du Parti québécois. Le documentaire met en lumière la chronologie et le contexte historique des événements en mettant l'accent sur l'état d'esprit des personnes qui ont vécu cette période particulière.

Le documentaire propose une incursion inédite dans les coulisses politiques et sociales de

cette élection.

Documentaire accessible sur différentes plateformes

Regards croisés sur les élections générales de 1976 sera diffusé le lundi 15 novembre, à 20 h, sur le Canal de l'Assemblée nationale et en ligne à l'adresse www.assnat.qc.ca/capsules-promotionnelles. Entre le 21 novembre et le 13 décembre, des rediffusions sont également prévues sur le Canal tous les dimanches et les lundis, à 20 h. Dès le 16 novembre, le documentaire sera aussi accessible sur la chaîne YouTube de l'institution (Assemblée nationale du Québec). Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée nationale dans sa région, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services de télédistribution.

