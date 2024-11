Regarde en avant! Nouvelle campagne de la SAAQ sur les airs de Gerry Boulet

QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une nouvelle campagne de sensibilisation à la distraction au volant. Utilisant la célèbre chanson « Toujours vivant » de Gerry Boulet, la campagne vise à sensibiliser les conductrices et conducteurs à l'importance d'être concentrés et de toujours garder les yeux sur la route.

Période couverte : du 4 novembre au 1 er décembre 2024

décembre 2024 Thème : « Au volant, on regarde en avant »

Moyens : Message vidéo diffusé à la télévision, sur le Web et dans certains cinémas à travers la province Message audio diffusé sur Spotify Affichage dans certains restaurants et bars Vidéos diffusées sur TikTok



Les différents éléments de la campagne peuvent être consultés dans le site Web de la SAAQ.

Citation :

« Avec cette nouvelle campagne, on souhaite faire prendre conscience aux automobilistes que le fait de détourner les yeux de la route, ne serait-ce que pendant quelques secondes, peut avoir de graves conséquences. Les distractions au volant sont nombreuses et nous sommes tous touchés par celles-ci. Il est donc primordial de demeurer vigilants et, comme le dit Gerry Boulet, de regarder en avant. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La distraction au volant est l'une des causes le plus souvent mentionnées par les policiers en ce qui a trait aux accidents avec préjudices corporels au Québec (52 %).

Bien que certaines sources de distraction soient permises par la loi, elles peuvent tout de même nuire à la conduite et être la cause d'un accident. C'est notamment le cas des écrans de bord dans les voitures, qui sont de plus en plus imposants et qui permettent d'effectuer différentes tâches inhérentes à la conduite ou non.

Selon un sondage effectué par la SAAQ en 2023, 43 % des répondants ont identifié les appareils et les équipements électroniques comme une grande source de distraction.

Plusieurs autres sources de distraction existent et nuisent à la conduite automobile. Parmi celles-ci, on compte notamment le cellulaire, les passagers, manger ou boire, les animaux à bord du véhicule, des éléments à l'extérieur du véhicule (panneaux routiers, piétons, paysages, etc.) et l'état du conducteur ou de la conductrice (fatigue, stress, pensées, etc.).

À 90 km/h, quitter la route des yeux pendant 4 à 6 secondes pour regarder un cellulaire ou un écran équivaut à traverser un terrain de football les yeux fermés. C'est donc une très grande distance parcourue où des obstacles ou des situations imprévues peuvent arriver.

