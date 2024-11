Réforme électorale : Le Centre-du-Québec et les Laurentides unissent leurs forces

PIEDMONT, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La Table des MRC du Centre-du-Québec annonce son soutien et son engagement dans la demande de pourvoi en contrôle judiciaire déposée par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) devant la Cour supérieure du Québec le 7 juin dernier.

Cette action juridique vise à contester la suspension de la réforme de la carte électorale par l'Assemblée nationale du Québec, adoptée le 2 mai dernier. Cette décision remet en question l'équité et la représentation démocratique en interrompant le processus de délimitation entrepris par la Commission de la représentation électorale (CRÉ). Ce processus avait pour objectif de corriger l'iniquité de certaines circonscriptions. En interrompant les travaux d'une commission indépendante chargée d'assurer l'égalité du vote, le gouvernement du Québec affaiblit le poids politique de ces régions pour la prochaine décennie.

Madame Stéphanie Lacoste, présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec et préfète adjointe de la MRC de Drummond, déclare : « L'union des régions est essentielle pour faire entendre notre voix face à des décisions qui affectent directement notre démocratie. Ensemble, nous devons défendre nos droits et assurer une représentation équitable pour toutes et tous. »

De son côté, M. Xavier-Antoine Lalande, vice-président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, ajoute : « Le soutien de la Table des MRC du Centre-du-Québec renforce notre position dans ce dossier crucial. Il est impératif que le processus de réforme électorale soit transparent et respecte les principes fondamentaux de notre démocratie. »

Il convient de rappeler qu'en juillet dernier, la MRC Brome-Missisquoi s'est également jointe à cette initiative du CPERL, soulignant l'importance d'une action collective.

À propos de la Table des MRC du Centre-du-Québec

La Table des MRC du Centre-du-Québec est un organisme de concertation regroupant les cinq MRC de la région : Arthabaska, Bécancour, Drummond, L'Érable et Nicolet-Yamaska. Elle a pour mission de dynamiser, de structurer et de promouvoir le Centre-du-Québec en coordonnant les actions et en représentant les intérêts communs des MRC auprès des instances gouvernementales et des partenaires régionaux.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Karine Parizeau, Directrice générale adjointe par intérim, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 412420 | [email protected]