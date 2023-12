Réforme Dubé : pour les services sociaux, le bâillon a eu lieu hier soir

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Deux ex-commissaires de la Commission Laurent, André Lebon et Lesley Hill, ainsi que le président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Pierre-Paul Malenfant, réagissent à l'adoption de l'article 20 du projet de loi 15 :

« Le 6 décembre 2023 passera malheureusement à l'histoire comme le jour où le ministre de la Santé, Christian Dubé, aura décidé, malgré un front commun des oppositions et de la société civile, d'invisibiliser le travail de dizaines de milliers de personnes qui œuvrent au quotidien auprès des plus vulnérables de notre société. En nommant son agence « Santé Québec » plutôt que « Santé et Services sociaux Québec », au nom de simples questions de communications de l'aveu même du ministre, il accentue, voire formalise le déséquilibre persistant entre les missions santé et services sociaux de l'État.

Ce déséquilibre déjà présent dans les structures actuelles se manifestera encore davantage après l'adoption du projet de loi 15 dans la gouvernance, dans les décisions, dans l'octroi des budgets et conséquemment dans l'accès aux services sociaux. Le peu de temps consacré aux services sociaux depuis le début des travaux sur le projet de loi 15 illustre parfaitement le déséquilibre entre ces deux missions de l'État, et ce, dans un contexte social où ces services sont plus nécessaires que jamais.

Nous sommes très inquiets pour l'avenir des services sociaux et poursuivrons les pressions dans l'espoir de faire reculer le ministre sur sa décision, parce qu'au bout du compte ce sera la population qui en payera le prix. »

SOURCE Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Renseignements: Stéphanie Napky-Couture, Conseillère principale en affaires publiques, 514 622-6050, [email protected]