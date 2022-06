Réforme du statut de l'artiste - Un gain pour les artisans de la culture, se réjouit Catherine Dorion

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Taschereau et porte-parole de Québec solidaire en matière de Culture, Catherine Dorion, se réjouit de l'adoption du projet de loi visant à harmoniser et à moderniser les règles relatives au statut professionnel de l'artiste, un dossier qu'elle a porté avec ardeur tout au long des quatre dernières années.

« Je ne voulais pas terminer mon mandat sans avoir pu mener à terme cette importante bataille. Les artistes ont énormément souffert depuis deux ans, mais bien avant la pandémie, le statu quo n'était déjà plus acceptable. C'est un gros gain pour les artistes et ça montre que quand on travaille ensemble et qu'on laisse la partisanerie à l'entrée du Salon bleu, on est capable de faire de grands progrès. Je tiens à saluer la mobilisation des artistes: cette réforme, elle vous appartient! » s'est réjouie Mme Dorion.

Le projet de loi 35 a été étudié à la Commission de l'Économie et du travail grâce à la proposition de la députée de Taschereau, qui voulait s'assurer que les parlementaires aient le temps de compléter l'étude détaillée du projet de loi avant la fin de la législature.

« Après les deux années difficiles que viennent de traverser les artisans de la culture, la ministre Roy devait honorer sa promesse envers les artistes. Ça faisait déjà trop longtemps qu'ils et elles attendaient cette réforme. On aurait pu aller beaucoup plus en profondeur, mais la CAQ a tellement tardé à déposer ce projet de loi que nous avions tout juste le temps de l'adopter rapidement. Une vraie réforme suivra dans les prochaines années, j'en suis certaine! Je termine mon mandat de députée avec le sentiment d'avoir réussi à faire avancer la cause des artistes, qui méritent plus de reconnaissance et de valorisation de leur travail », conclut Catherine Dorion.

