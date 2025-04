Réforme du régime de négociation dans le secteur public - Réaction de la FTQ au projet de loi no 100

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) accueille positivement le projet de loi no 100 sur la réforme du régime de négociation dans le secteur public et compte bien participer aux consultations à venir afin de bonifier le texte de loi.

« Cela fait plus de 20 ans que la FTQ réclame une réforme du régime de négociation actuel et nous saluons l'ouverture de la présidente du Conseil du trésor qui a bien compris les enjeux et l'importance d'une telle réforme. Bien sûr, tout n'est pas parfait et nous allons prendre le temps d'étudier ce projet de loi avant de commenter plus à fond », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Aussi, nous devons souligner que, par ce projet de loi, la présidente du Conseil du trésor confirme qu'il n'y aura pas fusion d'accréditations syndicales dans le secteur de la santé à la suite de la création de Santé Québec, ce qui n'aurait pas été souhaitable en plus d'être catastrophique pour le réseau et la population », conclut la présidente.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]