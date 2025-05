Réforme du régime de négociation dans le secteur public - La FTQ commente le projet de loi no 100 en commission parlementaire

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) réitère son accueil positif au projet de loi no 100 sur la réforme du régime de négociation dans le secteur public. « La FTQ attend une telle réforme depuis plus de 20 ans, une réforme importante et courageuse nécessaire dans le secteur public et parapublic, et à ce chapitre, il faut saluer l'ouverture de la présidente du Conseil du trésor qui a bien compris les enjeux et l'importance d'une telle réforme », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Il faut saluer également l'abandon des fusions d'accréditations syndicales dans le secteur de la santé, fusion qui a tant fait mal dans les réformes passées à tout le réseau, aux travailleuses et travailleurs et à la qualité des services à la population. Aussi, le maintien de l'ancienneté lors de transferts dans le secteur de la santé entre unités, établissements, devrait aider à la rétention du personnel », ajoute la présidente.

« Bien sûr, tout n'est pas parfait, et c'est pour cela que nous proposons des amendements qui permettront de véritablement moderniser notre régime de négociation, tout en le sécurisant pour les travailleurs et les travailleuses; mais avec un nouveau régime de négociation dans le secteur public, nous avons confiance d'arriver à conclure des ententes dans des délais raisonnables et plus rapidement en évitant les psychodrames - à condition que les mandats de la partie patronale et du Conseil du trésor descendent plus rapidement aux tables de négociations après les dépôts des cahiers de demandes », conclut Magali Picard.

Consulter le mémoire de la FTQ.

