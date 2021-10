Réforme du programme AccèsLogis - La CAQ est en train d'ouvrir la porte au privé, dénonce Andrés Fontecilla

QUÉBEC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, dénonce vivement la volonté du gouvernement de la CAQ de financer des promoteurs privés avec le programme AccèsLogis, qui aurait des conséquences désastreuses sur l'offre de logement social et abordable à l'heure où la crise du logement frappe déjà durement les familles du Québec.

Lors d'une conférence de presse conjointe tenue aujourd'hui devant l'Assemblée nationale en compagnie de cinq regroupements en logement à l'initiative du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), M. Fontecilla a souligné que l'ouverture du programme AccèsLogis au secteur privé représenterait un grave danger pour la pérennité du logement social au Québec.

« Plutôt que de se retrousser les manches et de redoubler d'efforts pour livrer à temps les 15 000 logements sociaux promis en 2018, la CAQ est en train d'ouvrir la porte du programme ⁠AccèsLogis à des promoteurs privés sous prétexte qu'ils seraient plus efficaces et plus rapides. Non seulement c'est un immense aveu d'échec pour la ministre Laforest, mais c'est aussi une fausse bonne idée qui risque de dénaturer complètement le modèle québécois en matière de logement social. En ouvrant la porte au privé, on n'a aucune garantie que les loyers resteront bas à long terme. Ça revient carrément à jeter de l'argent public dans les poches de promoteurs privés plutôt que de l'investir dans de vrais logements sociaux », s'inquiète M. Fontecilla.

Le député solidaire, qui a également dénoncé lors de ce point de presse le piètre bilan de la CAQ en matière de logement social, appelle la ministre à réinvestir massivement dans le programme AccèsLogis afin de remplir la promesse de la CAQ de livrer les 15 000 unités promises par l'ancien gouvernement libéral, mais jamais réalisées.

« La CAQ avait promis de construire les 15 000 logements approuvés mais jamais réalisés par les libéraux, mais depuis qu'ils sont au pouvoir, à peine 3750 de ces logements sont sortis de terre. Non seulement la CAQ est à des années-lumière d'avoir rempli son objectif, mais en plus, elle n'a annoncé presque aucun logement supplémentaire pour les prochaines années. Toutes les municipalités du Québec demandent un réinvestissement dans AccèsLogis. Quand est-ce que la ministre Laforest va enfin comprendre le message? » demande Andrés Fontecilla.

