Réforme Drainville : un autre brassage de structure sans consultation, selon la CSN

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Selon les premières informations disponibles, la réforme Drainville (projet de loi 23) du réseau de l'éducation vise avant tout à donner plus de pouvoir au ministre et à centraliser plusieurs décisions, ce qui préoccupe la CSN et ses syndicats du milieu de l'éducation.

« Est-ce que cette énième réforme viendra régler les importants problèmes que vivent les élèves et le personnel du réseau de l'éducation ? La réponse est non », lance Caroline Senneville, présidente de la CSN, qui reproche au ministre de l'Éducation de ne pas avoir consulté les employé-es ou plus largement, les parents, avant de ficeler son projet de loi. « Ça sent encore une fois l'improvisation », ajoute la présidente.

Tenir davantage compte des études et obtenir des données probantes avec un nouvel institut national d'excellence en éducation est une bonne idée à la base. On pourrait, par exemple, clarifier le nombre d'écoles vétustes. « Il faut toutefois se méfier de l'uniformisation des directives strictes qui ne font pas toujours consensus dans la communauté scientifique et qui pourraient aussi donner l'impression au personnel du réseau de ne pas avoir de voix au chapitre », ajoute Caroline Senneville, qui craint la démotivation de plusieurs si tout est dicté à partir de Québec, sans consultation et sans discussion préalable.

« Vouloir garder le contrôle à Québec peut sembler rassurant pour les hauts fonctionnaires ou le ministre, mais c'est un mode de gestion dépassé qui ne tient pas compte de l'apport des travailleuses et des travailleurs du réseau, notamment du personnel de soutien. Par ailleurs, toutes les régions ne sont pas identiques et il n'est pas rare que des adaptations soient nécessaires », conclut la présidente.

Le Conseil supérieur de l'éducation a fait ses preuves

Le ministre enlève l'éducation primaire et secondaire au conseil supérieur de l'éducation. « Ce n'est pas une bonne idée de mettre fin aux travaux du Conseil supérieur de l'éducation en matière d'éducation primaire et secondaire. Il existe depuis 1964 et a fait ses preuves avec le primaire et le secondaire », estime Caroline Senneville.

La CSN va étudier le projet de loi en profondeur et commentera plus en détail par la suite.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1600 syndicats et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

