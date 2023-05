Réforme Drainville - Le nouveau Conseil de l'enseignement supérieur perdrait une vision globale indispensable

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Depuis 1964, dans la foulée du Rapport Parent, le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) veille au développement de l'éducation au Québec, avec une vision globale et indépendante des enjeux, de la maternelle à l'université. Le projet de loi 23, dévoilé jeudi matin, circonscrit le mandat du nouveau Conseil de l'enseignement supérieur, appelé à le remplacer, uniquement aux questions relatives aux cégeps et aux universités.

« Tantôt critique et tantôt en accord avec les avis fournis aux ministres par le CSE, notre fédération n'a jamais remis en question la pertinence d'un regard étendu et interordres sur les défis rencontrés par l'ensemble de notre profession. Segmenter l'analyse ne ferait qu'encourager une vision en silo, nocive pour l'enseignement de façon générale. C'est insensé », tranche Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Par exemple, comment adopter une stratégie éclairée sur la problématique de la réussite en enseignement supérieur si les analyses ne peuvent porter sur tout le bagage transmis aux personnes étudiantes en amont, c'est-à-dire au primaire et au secondaire ? « Faut-il voir dans cette pièce législative une autre stratégie du gouvernement Legault pour donner plus de pouvoir aux ministres tout en s'assurant de réduire la portée des avis indépendants en provenance du milieu de l'éducation ? », se questionne Caroline Quesnel.

Par ailleurs, la FNEEQ-CSN s'oppose à la création d'un Institut d'excellence en éducation calqué sur l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) où, malheureusement, la performance et la rentabilité sont les leitmotivs.

Tout en poursuivant son analyse du PL-23, la FNEEQ-CSN veut s'assurer d'être entendue en commission parlementaire afin d'expliquer l'importance de la cohérence en éducation et en enseignement supérieur au moment où le Québec fait face à des défis importants en matière de diplomation et de formation.

