Réforme des négociations collectives - Le SPGQ ouvert aux discussions

QUÉBEC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) accueille avec ouverture l'intention de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, de réformer les négociations des conventions collectives du secteur public.

« Nous sommes prêts à explorer de nouvelles façons de faire pour moderniser les négociations. Après 40 ans, il était temps! Favoriser des ententes plus rapides est un objectif louable. Par contre, une réforme de cette ampleur doit être précédée de consultations rigoureuses avec les organisations syndicales. La solution retenue devra être avantageuse pour les deux parties, autant pour l'employeur et que pour son personnel. L'intérêt de nos membres reste notre priorité absolue », indique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

De plus, le SPGQ salue la volonté de la ministre de renoncer à bouleverser les accréditations syndicales dans le secteur de la santé. « Une période de maraudage aurait dispersé des énergies précieuses qui devraient être consacrées à renforcer les services dans le réseau de la santé », juge M. Bouvrette.

Le SPGQ invite la présidente du Conseil du trésor à maintenir un dialogue ouvert et constructif d'ici l'adoption de sa réforme. Cette approche devrait permettre de bâtir un système de négociation collective plus efficace et adapté aux réalités actuelles, tout en préservant les acquis des travailleuses et travailleurs.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : twitter.com/spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Renseignements : Nathalie Côté, Conseillère en communication, 418-254-7892 | [email protected]