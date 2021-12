Réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse : le ministre Carmant vise juste

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Pour la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le projet de loi réformant la Loi sur la protection de la jeunesse, présenté aujourd'hui par le ministre délégué à la Santé et les Services sociaux, Lionel Carmant, constitue un pas dans la bonne direction. La CSN se réjouit d'y retrouver plusieurs de ses recommandations.

Notamment, la CSN partage les objectifs visant à :

Réaffirmer que l'intérêt de l'enfant doit primer dans toutes les décisions qui le concernent ;

Permettre la communication de renseignements confidentiels lorsque c'est nécessaire pour protéger l'enfant ;

Répondre aux réalités particulières des enfants autochtones et inuits.

« Pour que cette réforme fonctionne, il faudra continuer le travail au niveau des services, tempère la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Pour nous, il demeure impératif d'assurer un financement adéquat, dédié et stable pour les missions sociales du réseau de la santé et des services sociaux, mis à mal par des années d'austérité et de sous-financement. J'invite le gouvernement à s'engager sans tarder dans des travaux, avec la participation des syndicats, pour mettre en place des solutions à long terme aux problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre dans ce secteur. Parce que la protection de la jeunesse, c'est avant tout des techniciennes et des professionnelles dévouées et compétentes qui voient leurs conditions de travail et d'exercice se dégrader d'année en année. Ce n'est pas sans conséquence sur les services à la jeunesse. »

Parmi les solutions envisagées par la CSN, notons l'amélioration des conditions de travail, la diminution des charges de travail, le travail interdisciplinaire, le respect de l'autonomie professionnelle ainsi que la conciliation famille-travail-études.

Enfin, la CSN souligne que les services de première ligne en prévention doivent permettre d'agir sur les déterminants sociaux de la santé. Pensons aux services éducatifs à l'enfance, à l'éducation, au logement, etc.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN), qui représente des milliers de techniciennes et professionnelles du réseau au Québec, souligne qu'il y a urgence d'agir pour entamer un redressement. « Les listes d'attente ne font qu'augmenter depuis plusieurs années, rappelle sa vice-présidente, Jessica Goldschleger. Par conséquent, les délais d'intervention augmentent également. Finalement, nous nous retrouvons souvent avec des dossiers plus compliqués qui auraient dû être pris en charge beaucoup plus tôt, pour le bien-être de ces enfants. »

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui représente toutes les catégories de personnel œuvrant en protection de la jeunesse notamment en territoire autochtone et inuit, salue l'orientation visant à mieux répondre aux besoins particuliers de ces communautés. « Pour nous, il était essentiel que cet enjeu spécifique soit traité », rappelle la représentante des techniciennes et professionnelles du réseau à la FSSS, Roxanne Palardy. « Nous sommes prêts à travailler concrètement avec le ministre pour faire en sorte que ces intentions se concrétisent sur le terrain. »

Directeur national

Enfin, la CSN veut poursuivre la réflexion quant à la création du poste de Directeur national de la protection de la jeunesse. Pour la CSN, il faut s'assurer que la réforme amène globalement une certaine décentralisation et une amélioration des services. Il n'est pas clair que la création de ce nouveau poste y contribue.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1 600 syndicats et regroupe plus de 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec, mais également sur l'ensemble du territoire canadien.

Dans la santé et les services sociaux, les syndicats CSN comptent plus de 110 000 membres réunis au sein de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

