Réflexion sur l'université québécoise : la ministre Danielle McCann invite les personnes intéressées à s'exprimer

QUÉBEC, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, invite les personnes et les organisations s'intéressant à l'évolution des pratiques, du fonctionnement et du rôle des universités québécoises à participer à la consultation en ligne sur l'avenir des universités, réalisée par le scientifique en chef du Québec.

Cette consultation porte sur les recommandations déposées le 15 septembre 2020 à la ministre de l'Enseignement supérieur par le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, à la suite d'un mandat reçu du gouvernement du Québec au printemps 2019.

Le mandat du scientifique en chef était de mener une réflexion sur l'avenir des universités québécoises. Les recommandations sont donc issues de la réflexion menée avec la collaboration d'un comité de travail composé notamment de professeurs, de chargés de cours, d'étudiants, de directions d'établissement, de partenaires du milieu entrepreneurial ainsi que d'un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur.

La ministre souhaite que ces recommandations fassent l'objet d'une plus vaste consultation qui permettra de dégager des pistes d'action répondant aux besoins du milieu et prenant en compte les préoccupations des acteurs socio-économiques concernés par la formation des étudiants, la recherche et le développement des établissements d'enseignement partout au Québec.

Citation :

« Les universités jouent un rôle important au sein de notre société. Elles contribuent au développement du savoir, à la formation de travailleurs qualifiés et à la vitalité des collectivités. Les défis auxquels sont confrontées nos universités sont importants en termes d'attraction d'étudiants, de compétitivité sur la scène internationale, de partage des ressources et d'adéquation avec les besoins de la population. J'ai reçu avec enthousiasme les recommandations du comité de travail et je veux que nous poussions encore plus loin la réflexion pour que les actions retenues soient portées par tous les acteurs concernés. L'université québécoise doit conserver toute sa pertinence et son efficacité au service de la société et c'est ensemble que nous y arriverons. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Alexandre Lahaie, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 450 210-1789