Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Reprise des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ont repris progressivement depuis le 14 août.

Rappelons que le Ministère a été informé le 1er août 2023 d'un arrêt des travaux sur le chantier. Cet arrêt était lié à des préoccupations des travailleurs qui ont exercé leur droit de refus de travailler en lien avec la présence de traces de moisissures détectées dans le corridor de service. La santé et la sécurité des travailleurs sur les chantiers est une priorité pour le Ministère.

Des analyses ont été effectuées et des mesures ont été mises en place par Renouveau La Fontaine (RLF), l'entreprise responsable des travaux, en collaboration avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) et des représentants de la Santé publique afin de reprendre les travaux de façon sécuritaire. Parmi celles-ci, on compte le port d'un masque de type N95 dans un secteur spécifique du corridor de service, en attendant l'application d'un protocole spécifique de nettoyage.

Il est trop tôt actuellement pour s'avancer sur de possibles répercussions, de l'arrêt des travaux, sur l'échéancier du tunnel.

À noter que les travaux à l'extérieur du tunnel, sur l'autoroute 25 en direction nord et dans le secteur de l'échangeur Souligny se sont poursuivis durant cette période.

Liens connexes

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Suivez toute l'actualité sur la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur Twitter et Facebook.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour Information: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724