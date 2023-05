Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures dans le corridor de l'autoroute 25 en direction sud durant la fin de semaine du 19 mai

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il procédera à des fermetures dans le corridor de l'autoroute 25 en direction sud entre la rue Sherbrooke Est et l'échangeur Souligny. Ces entraves sont nécessaires pour réaliser des travaux de finition (meulage et scellement de joints) sur les dalles de béton. À noter que les voies de circulation de l'autoroute 25 en direction sud demeureront ouvertes.

Autoroute 25 en direction sud - Du 19 au 22 mai 2023

Fermetures secteur A-25 sud (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture de l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 22 h à lundi 5 h .

. Fermeture de la sortie n°4 - Montréal (centre-ville) / Pont J.- Cartier , de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

