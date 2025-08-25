Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures complètes de nuit du tunnel durant la semaine du 25 août

À partir du 30 août, les usagers qui voudront prendre la sortie n° 3 (rue Notre-Dame, rue Hochelaga) devront garder la droite sur l'autoroute 25 en direction Montréal avant le tunnel. La sortie sera localisée plus près de la sortie du tube et le changement de voie sera interdit.

Fermetures de nuit

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) entre la sortie n° 90 (aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA , Varennes , aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Hochelaga.

) entre la sortie n° 90 (aut. 20 ouest, route 132, / , , aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Hochelaga. Nuit de lundi à mardi, de 23 h à 5 h



Nuit de vendredi à samedi de 23 h à 8 h



Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Rue Curatteau

Fermeture complète de la rue Curatteau entre les rues Notre-Dame et Hochelaga.

et Hochelaga. Nuit de lundi à mardi, de 22 h à 5 h



Nuit de vendredi à samedi de 22 h à 8 h

À noter que l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel) ainsi que la rue Curatteau pourrait être fermée de nouveau durant les nuits de mardi à mercredi et de samedi à dimanche, afin de finaliser les travaux.

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) / Pont J.- Cartier ) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi à samedi, de 23 h à 8 h.

) / Pont J.- ) et l'entrée en provenance de l'île Charron, Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

