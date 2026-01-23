Au volant, méfiez-vous du froid et adaptez votre conduite

QUÉBEC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - La conduite hivernale par temps très froid présente certains risques. L'adhérence des pneus et l'efficacité des produits de déglaçage sont particulièrement réduites. Il est donc essentiel, pour la sécurité de tous, que les conducteurs adaptent leur conduite, notamment en conservant une plus grande distance avec les véhicules qui les précèdent.

Afin de sécuriser les routes sous sa responsabilité, le ministère des Transports et de la Mobilité durable épandra des abrasifs plutôt que les fondants généralement utilisés. En effet, les températures très basses réduisent fortement l'efficacité de ces derniers.

En conséquence, le Ministère recommande aux usagers de la route de faire preuve d'une grande prudence et d'adapter leur conduite aux conditions routières en vigueur. La présence de glace noire sur la chaussée et sur les structures surplombant les cours d'eau risque de surprendre les conducteurs.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

se renseigner sur l'état de la chaussée et les conditions de visibilité sur l'une ou l'autre des différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone);

s'assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter l'hiver et qu'il est équipé d'une trousse de secours;

déneiger et déglacer entièrement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent :

adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières;

garder une distance sécuritaire entre les véhicules;

s'assurer d'être visibles en utilisant correctement le système d'éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est mauvaise;

rester prudents et patients autour des véhicules de déneigement, et s'assurer que ceux-ci les aperçoivent, en raison des angles morts importants de ces machines imposantes.

Faits saillants

Annuellement au Québec, le Ministère :

entretient plus de 33 280 km de route;

investit plus de 477 M$ dans l'ensemble des opérations d'entretien hivernal;

affecte près de 1 740 camions de déneigement aux opérations;

épand plus de 775 280 tonnes de sel et un million de tonnes d'abrasif.

