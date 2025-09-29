Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture d'un tronçon de l'autoroute 25 en direction nord durant la nuit du 3 au 4 octobre

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la fermeture de l'autoroute 25 en direction nord entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, durant la nuit du 3 au 4 octobre. Cette entrave est requise afin de reconfigurer l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est ainsi que les deux voies de l'autoroute 25 en direction nord dans le secteur.

Fermeture d’un tronçon de l’autoroute 25 en direction nord durant la nuit du 3 au 4 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Des fermetures de nuit des rues De Boucherville et Curatteau ainsi que des bretelles d'accès de l'autoroute 25 en direction sud en provenance des rues Sherbrooke Est et des Futailles auront également lieu durant la semaine du 29 septembre.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert dans la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025.

À noter que l'avenue Souligny en direction ouest à partir de la rue Honoré-Beaugrand est rouverte à la circulation depuis le 28 septembre. Une fermeture sera cependant requise durant la nuit du 2 au 3 octobre afin d'effectuer des travaux d'asphaltage.

Fermetures - Semaine du 29 septembre

Autoroute 25 en direction nord

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction nord entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, de vendredi 23 h à samedi 8 h . Les entrées en provenance des rues Hochelaga et Sherbrooke Est seront fermées 30 minutes avant la fermeture de l'autoroute.



Autoroute 25 en direction sud

Fermeture de la bretelle d'accès en provenance de la rue Sherbrooke Est, pendant les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi, de 00 h 30 à 5 h.

Fermeture de la bretelle d'accès en provenance de la rue des Futailles, pendant la nuit de vendredi à samedi de 00 h 30 à 5 h.

Rue Curatteau

Fermeture de la rue Curatteau en direction nord entre les rues Tellier et Hochelaga, de lundi soir à vendredi matin, chaque fois de 21 h à 5 h .

. Fermeture de la rue Curatteau en direction nord entre la rue Notre-Dame et la sortie n° 3 de l'autoroute 25 en direction nord, de vendredi 22 h à samedi à 8 h.

Avenue Souligny

Fermeture de l'avenue Souligny en direction ouest entre la rue Honoré-Beaugrand et l'accès en provenance de l'autoroute 25 en direction sud, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724