Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture d'un tronçon de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la nuit du 27 au 28 septembre

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, sera fermée durant la nuit du 27 au 28 septembre. Cette entrave est requise afin de mettre en place une déviation de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud qui permettra d'effectuer des travaux de réparation sur les structures de l'échangeur Souligny.

Fermeture d’un tronçon de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la nuit du 27 au 28 septembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

La rue De Boucherville sera aussi fermée toutes les nuits de la semaine pour effectuer des travaux de réparation des structures de l'avenue Souligny.

Des fermetures complètes de nuit seront également mises en place dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la route 132 durant la fin de semaine du 26 septembre. Ces entraves sont requises afin d'effectuer des travaux d'entretien.

Fermetures - Semaine du 22 septembre

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'avenue Souligny, de samedi 23 h à dimanche 9 h. L'entrée de la rue Sherbrooke sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert et sera accessible à partir de l'avenue Souligny en direction est.

) et l'avenue Souligny,

Rue De Boucherville

Fermeture de nuit de la rue De Boucherville en direction nord entre les rues Tellier et Hochelaga, de lundi à vendredi, de 21 h à 5 h.

Échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la route 132

Fermeture des bretelles d'accès du boulevard Marie-Victorin en direction est vers l'autoroute 20 en direction est de vendredi 21 h 30 à samedi 8 h .

. Fermeture de la sortie n° 90 ( Varennes , La Prairie , USA ) de l'autoroute 20 en direction est, de vendredi 22 h à samedi 8 h .

, , ) de l'autoroute 20 en direction est, . Fermeture de la bretelle d'accès de la route 132 en direction est vers l'autoroute 20 en direction est, de vendredi 22 h à samedi 8 h .

. Fermeture de la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, Varennes , La Prairie , USA , aéroport P.-E.- Trudeau) de l'autoroute 20 en direction ouest, de samedi 22 h à dimanche 9 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

