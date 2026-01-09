Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 12 au 13 janvier

MONTRÉAL, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 12 au 13 janvier. Cette entrave est requise afin d'effectuer des travaux d'entretien et d'inspection du tunnel.

Fermeture de nuit - Du 12 au 13 janvier

Fermeture de l’autoroute 25 durant la nuit du 12 au 13 janvier (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture du tunnel durant la nuit du 12 au 13 janvier (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 4 (Montréal [centre-ville], pont Jacques-Cartier) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de lundi 22 h à mardi 5 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame, de lundi 22 h à mardi 5 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724