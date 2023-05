Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions durant la nuit du 5 au 6 mai

MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans les deux directions, sera mise en place durant la nuit du 5 au 6 mai. Celle-ci est nécessaire pour effectuer une simulation d'évacuation dans le tunnel. Elle permettra d'attester le processus et les moyens de communication en contexte d'évacuation et, ainsi, d'assurer la sécurité des usagers de la route en cas d'urgence. En raison de l'utilisation de fumigène à l'intérieur du tunnel pour simulation, une fumée blanche sortira de la tour de ventilation du côté Montréal. À noter que des opérations d'entretien seront également réalisées dans le tunnel.

Fermeture de nuit secteur tunnel (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

De plus, des travaux de réparation dans l'échangeur Souligny entraîneront la fermeture de l'avenue Souligny en direction est de vendredi soir à lundi matin.

Fermeture de nuit - 5 au 6 mai 2023

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) entre la sortie n° 4 - Montréal (centre-ville) / Pont J.- Cartier et l'entrée en provenance de l'île Charron, selon l'horaire suivant :

) entre la sortie n° 4 - et l'entrée en provenance de l'île Charron, selon l'horaire suivant Nuit de vendredi à samedi de 23 h à 8 h ;

;

Les entrées de ce tronçon seront fermées dès 22 h 30.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) entre la sortie n° 90 - Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA , Varennes , aéroport P. - E. - Trudeau de l'autoroute 20 et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, selon l'horaire suivant :

) entre la sortie n° 90 de l'autoroute 20 et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, selon l'horaire suivant : Nuit de vendredi à samedi de 23 h à 8 h ;

;

Les entrées de ce tronçon seront fermées dès 22 h 30.

Fermeture du 5 au 8 mai 2023

Avenue Souligny en direction est

Fermeture de l'avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h



Des chemins de détours seront mis en place par les rues Hochelaga et Notre-Dame .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

