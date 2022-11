Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - En mode solution : de nouvelles mesures d'atténuation en transport collectif

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annoncent des bonifications aux mesures d'atténuation déployées dans le cadre du chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin d'encourager les citoyens à choisir le transport collectif.

Déploiement d'une première « navette santé »

À compter du 21 novembre, une nouvelle navette gratuite sera mise en service entre Boucherville et Montréal : la ligne RTL-462. Cette dernière amorcera son trajet aux stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, se rendra au terminus Radisson, et poursuivra jusqu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont afin de mieux servir les employés du réseau de la santé. Le déploiement d'une deuxième « navette santé », pour rejoindre un plus grand nombre d'établissements, est en cours de discussion avec les partenaires du réseau.

Bonification du service RTL à la demande

RTL à la demande permet de réserver un taxi collectif pour effectuer des déplacements dans les parcs industriels de Longueuil et Boucherville. À compter du 28 novembre, la zone couverte par le service sera élargie : en plus des quartiers Harmonie et du Boisé, RTL à la demande desservira également les stationnements incitatifs Sainte-Julie, de Touraine et de Mortagne.

Remise de titres gratuits au terminus Radisson prolongée jusqu'au 18 décembre 2022

La remise de titres (2) aux utilisateurs des navettes exo-520, exo-521, exo-532, RTL-61, RTL-461 et, dès le 21 novembre, RTL-462, reliant les stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal, se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Rappelons que ces navettes demeureront gratuites pour les trois prochaines années, jusqu'à la fin des entraves majeures.

Par ailleurs, des arrêts supplémentaires ont été ajoutés sur le parcours des navettes en fonction des besoins observés sur le terrain, notamment devant le 7500, rue Tellier, à Montréal. Les détails se trouvent sur le site Web du Ministère.

Ajustements aux navettes gratuites pour améliorer les temps de parcours

À compter du 28 novembre, les lignes exo-520 et exo-521, dont les départs s'effectuaient toutes les heures, seront fusionnées. Ainsi, la ligne exo-520 offrira un meilleur temps de parcours jusqu'au terminus Radisson et desservira les stationnements incitatifs de Belœil, Sainte-Julie et Radisson toutes les 30 minutes durant les heures de pointe. Les usagers qui utilisaient la ligne exo-521 pour se rendre à l'un des deux stationnements incitatifs de Boucherville pourront recourir au service RTL à la demande entre Sainte-Julie et Boucherville.

La ministre rappelle également que le service de navette fluviale gratuite entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l'est de Montréal, a été prolongé jusqu'au 11 décembre.

Citation

« Votre gouvernement est en mode solution et surveille rigoureusement la situation au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine depuis le début des travaux. Les mesures que nous avons mises en place ont permis à plusieurs d'adopter le transport collectif, mais nous voulons en faire plus et inciter davantage de citoyens à délaisser leur voiture. Nous continuerons de travailler pour offrir un service de transport collectif agile et simplifié. Nous n'hésiterons pas à faire d'autres ajustements au besoin pour faciliter la vie de tout le monde. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Liens connexes

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, et pour en savoir plus sur la navette RTL-462 ou sur le service RTL à la demande, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

