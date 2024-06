Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Des fermetures complètes de nuit du tunnel dans les deux directions durant la semaine du 24 juin

MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes de nuit de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, seront mises en place durant la semaine du 25 juin. Ces entraves sont requises afin de déplacer les outils coffrant et réaliser divers travaux d'entretien, notamment du marquage et de la réparation de chaussée.

Fermetures de nuit - semaine du 25 juin