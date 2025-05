Période de dégel 2025 - La date de fin de la période de dégel, durant laquelle il y a des restrictions de charges pour les véhicules lourds, sera devancée dans les zones 2 et 3

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Société de l'assurance automobile du Québec souhaitent informer l'industrie du camionnage que la date de fin de la période au cours de laquelle les limites de charges autorisées sont réduites sera devancée dans les zones 2 et 3.

En conséquence, les restrictions de charges seront levées dans la zone 2 le vendredi 16 mai 2025, à 23 h 59, et dans la zone 3 le vendredi 23 mai 2025, à 23 h 59.

Il est à noter que les dates de début et de fin des périodes de dégel sont modulées de manière à refléter le contexte climatique de chacune des trois zones établies. Elles couvrent non seulement la période de dégel, mais également celle qui permet à la chaussée de récupérer sa capacité portante.

Rappelons que les limitations de charges imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l'ensemble des usagers de la route. À cela s'ajoute la préservation d'un réseau sécuritaire. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Société de l'assurance automobile du Québec rappellent aux différents partenaires de l'industrie l'importance de respecter les règles en matière de transport. Ces derniers ne sont pas à l'abri d'éventuelles sanctions.

Faits saillants

Zones de dégel : La zone 1 couvre le sud du Québec, soit les grands centres tels que Gatineau , Montréal, Sherbrooke , Trois-Rivières et Québec, et s'étend jusqu'à Rivière-du-Loup. La zone 2 est située immédiatement au nord de la zone 1, et inclut les réserves fauniques La Vérendrye et des Laurentides, ainsi que le Témiscamingue, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Rimouski , la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. La zone 3 se trouve au nord de la zone 2, et inclut l'Abitibi, la région de Chibougamau - Chapais ainsi que la réserve faunique Ashuapmushuan.

Le panneau routier « En période de dégel », installé à divers endroits sur les chemins publics du Québec et réservé à la période de dégel, indique l'obligation de respecter les restrictions de charges en vigueur.

Lien connexe

Dégel - Période de restrictions de charges

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Relations avec les médias, Société de l'assurance automobile du Québec, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, Salle de presse (https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/)