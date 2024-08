Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - 1,4 M$ pour le déploiement de mesures d'apaisement de la circulation dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - La députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 1,432 M$ pour le déploiement de mesures d'apaisement de la circulation dans l'arrondissement de Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve.

Les mesures supplémentaires, qui seront mises en place par l'Arrondissement, permettront d'améliorer la sécurité dans le secteur pour l'ensemble des usagers de la route, particulièrement les piétons et les cyclistes, alors que la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuit. L'ajout de dos d'âne, l'installation de radars pédagogiques, le réaménagement d'intersections et l'amélioration du marquage sont autant d'exemples d'interventions qui pourront être réalisées.

Citations

« La réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et les entraves reliées représentent un défi pour la mobilité, notamment dans les secteurs de Mercier-Est et de Mercier-Ouest. Cet important investissement de notre gouvernement répond à une demande du milieu et contribuera à en limiter les répercussions et à assurer la sécurité des citoyens du secteur. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

« J'apprécie grandement l'aide financière apportée par notre gouvernement provincial. Ce financement est essentiel pour les municipalités qui redoublent d'efforts pour sécuriser le réseau routier. Les mesures d'apaisement que nous mettrons en place vont, oui, accroître la sécurité des automobilistes, mais aussi permettre aux résidentes et résidents du secteur de souffler face aux travaux du tunnel qui s'allongent d'une année. »

Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec réponde à l'appel en investissant dans la sécurisation des abords du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La sécurité des usagers de la route les plus vulnérables est une priorité sur laquelle nous ne saurions transiger. Cet investissement permettra de mettre en place des mesures d'apaisement concrètes autour de cet important chantier, grandement attendues par les citoyens du secteur. Il témoigne d'une volonté partagée par la Ville et le MTMD de protéger les déplacements des Montréalais, et nous tenons à poursuivre cette collaboration pour améliorer la sécurité partout à Montréal. »

Sophie Mauzerolle, conseillère à la Ville de Montréal dans l'arrondissement Ville-Marie et responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville

Faits saillants

Différentes interventions ont été réalisées, en collaboration avec la Ville de Montréal et l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en lien avec la fermeture de la bretelle menant de l'avenue Souligny vers l'autoroute 25 en direction nord qui a été mise en place en 2022, le tout afin d'améliorer la sécurité et de faciliter la circulation dans le secteur : La reconfiguration de l'intersection de la rue Honoré-Beaugrand et de l'avenue Souligny, avec notamment le remplacement des panneaux d'arrêt par des feux de circulation et la mise en place de sens uniques. Le réaménagement de l'intersection des rues Hochelaga et Curatteau avec la modification des feux de circulation et l'introduction de voies de virage en double. Le renforcement de la signalisation pour les piétons. L'installation d'un radar pédagogique et l'ajout de panneaux 30 km/h sur l'avenue Lebrun. La synchronisation des feux de circulation en fonction de l'évolution des conditions de circulation.

La réouverture de la bretelle menant de l'avenue Souligny vers l'autoroute 25 en direction nord est toujours prévue pour la fin de l'automne 2025.

L'ouverture des deux tubes du tunnel à la circulation est actuellement prévue à l'automne 2026, tandis que le parachèvement des travaux et les aménagements paysagers seront réalisés tout au long de 2027.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Eve Obert Beaulieu, Attachée politique, Cabinet du maire Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Cellulaire : 438 351-4094, Courriel : [email protected]; Florence Ferraris, Responsable - soutien aux élu(e)s, Mobilité et planification des transports, Cabinet de la mairesse et Comité exécutif, Cell. : 514 616-7843, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724