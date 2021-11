Réfection et construction des infrastructures municipales - Plus de 838 000 $ pour des infrastructures municipales à Saint-Célestin

SAINT-CÉLESTIN, QC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, est fier d'annoncer qu'une somme de 838 060 $ a été accordée au Village de Saint-Célestin pour deux projets d'infrastructures municipales.

Le premier projet consistait à construire un garage municipal d'une superficie d'environ 140 mètres carrés et à rénover l'entrepôt situé sur le même terrain. Comme le Village ne disposait pas de garage et que l'entrepôt était en mauvais état, le résultat de ces travaux offre désormais l'espace requis au bon entretien et à l'entreposage de l'équipement municipal. Ce projet a bénéficié d'une aide financière de 436 100 $.

Le second projet était l'aménagement de l'hôtel de ville dans un nouveau bâtiment acquis par le Village. Les bureaux municipaux prennent ainsi place dans ce lieu situé au cœur de la localité et répondent davantage aux besoins d'espace. Une somme de 401 960 $ a été accordée pour ce projet.

Citations :

« Grâce à un investissement de 838 060 $ de notre gouvernement, ce sont deux projets importants d'infrastructures municipales qui ont été menés à terme au bénéfice des citoyennes et citoyens de Saint-Célestin. En investissant dans nos milieux de vie, notre gouvernement contribue à l'amélioration de la qualité des services offerts et à la relance économique de nos régions, et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis à la fois heureux et fier pour les gens de Saint-Célestin, une municipalité de chez nous qui fait preuve de vision et de dynamisme. En prenant l'initiative d'optimiser deux importants bâtiments, on assure leur pérennité et on fait en sorte qu'ils répondent mieux aux besoins des citoyennes et des citoyens. C'est ainsi une autre façon de contribuer à la qualité de vie de cette localité située en milieu rural et de stimuler le sentiment d'appartenance de ceux et celles qui y vivent. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Nos projets n'auraient très certainement pu être réalisés sans la contribution financière du gouvernement du Québec qui nous a été consentie par le biais du programme RÉCIM. Ce type de programme d'aide financière pour les infrastructures municipales s'avère vital pour les petites municipalités rurales comme la nôtre, car cela nous permet de bonifier la qualité de nos différents services à l'ensemble de notre population en général, de même qu'aux différents organismes de notre communauté. »

Raymond Noël, maire du village de Saint-Célestin

Faits saillants :

Les aides financières proviennent du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons que, le 15 septembre 2020, une aide financière de 1 633 520 dollars répartie également entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec a été octroyée à Saint-Célestin, dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau.

