Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec investit plus de 4,2 M$ aux Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Julien, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 4 250 000 dollars a été octroyée à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine pour la construction d'un centre de services publics.

Le centre, qui sera situé au 36, chemin Maroux, regroupera en un même lieu l'ensemble des services de travaux publics de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Les services seront ainsi réunis à l'intérieur d'un bâtiment sur deux niveaux, divisé en trois sections distinctes. L'une d'entre elles sera un garage pour l'entreposage des véhicules, une autre sera destinée aux réparations d'équipement et la dernière servira à l'aménagement de locaux administratifs.

« Investir dans nos infrastructures collectives, c'est investir dans un avenir meilleur pour les Québécois. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière d'annoncer que nous investissons plus de 4,2 M$ à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine pour ce nouveau centre de services. C'est un projet qui permettra certainement d'optimiser le travail sur le terrain et les services aux citoyens, par le fait même. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« C'est un bonheur pour moi de voir ce grand projet se réaliser ici, dans la région. Notre gouvernement appuie la Communauté dans une initiative ayant pour objectif de centraliser les services publics jadis offerts dans différents bâtiments qui nécessitaient des investissements majeurs. Le regroupement des effectifs dans un lieu adapté aux besoins entraînera une optimisation des services à la population de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de la Municipalité de Grosse-Île. »

Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes très heureux de voir se concrétiser notre projet de centre de services publics qui vise à optimiser les opérations de voirie, de déneigement, d'entretien mécanique et d'approvisionnement. Le gouvernement a reconnu notre statut insulaire en nous accordant une aide de 85 % des dépenses admissibles et c'est ce qui nous permet d'améliorer nos infrastructures. »

Jonathan Lapierre, maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.





Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, le 17 juin dernier, le nouveau Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). Ce dernier vise à soutenir les municipalités de 5 000 habitants et moins dans la réalisation de travaux d'amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires.





Rappelons également l'annonce d'une bonification de 496 millions de dollars au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), le 5 juillet dernier. Cette contribution permettra au gouvernement du Québec de soutenir des projets d'infrastructures municipales structurants.

