Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec investit plus de 3,2 M$ à Labelle

LABELLE, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, sont fières d'annoncer qu'une aide financière de 3 250 000 dollars est octroyée à la Municipalité de Labelle pour la construction d'un garage municipal.

Le nouveau bâtiment, d'une superficie approximative de 1058 mètres carrés, sera construit sur un terrain adjacent au garage municipal actuel, situé sur le boulevard Curé-Labelle. Ce dernier doit être remplacé puisqu'il présente un manque d'espace notable et nécessite des travaux majeurs.

Ainsi, le futur garage disposera de neuf portes de garage et de neuf espaces de stationnement, d'une fosse de réparation, de trois bureaux administratifs, d'une salle de conférence, en plus d'espaces de rangement et d'un local pour le magasin. Le projet comprend également l'installation d'un pont roulant dans l'espace garage, l'aménagement d'un stationnement de 17 places et la construction d'un abri extérieur intégré au bâtiment.

Citations :

« Notre gouvernement soutient fièrement le milieu municipal pour réaliser des initiatives porteuses qui stimulent la vitalité de nos régions! C'est pour cette raison que je suis heureuse d'annoncer, avec ma collègue Chantale Jeannotte, un investissement de 3,2 M$ pour la construction du nouveau garage municipal à Labelle. Celui-ci offrira au personnel un environnement de travail sécuritaire adapté à ses besoins, ce qui optimisera par le fait même les services rendus à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de députée, je me réjouis que notre gouvernement porte intérêt à la mise en œuvre de ce projet. L'investissement majeur annoncé aujourd'hui permettra de réaliser, ici à Labelle, une infrastructure moderne et fonctionnelle pour les Labellois, et cela pour de très nombreuses années. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« La Municipalité de Labelle est très heureuse de bénéficier du programme RÉCIM pour la construction de son nouveau garage municipal. Le renouvellement de cette infrastructure était devenu une nécessité au fil des années. Celle-ci sera mieux adaptée aux besoins actuels et futurs de la Municipalité et offrira un lieu sécuritaire au personnel en plus de permettre d'offrir un meilleur service aux citoyens. »

Robert Bergeron, maire de Labelle

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, le 17 juin dernier, le nouveau Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Ce dernier vise à soutenir les municipalités de 5 000 habitants et moins dans la réalisation de travaux d'amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires.

Rappelons également l'annonce d'une bonification de 496 millions de dollars au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, le 5 juillet dernier. Cette contribution permettra au gouvernement du Québec de soutenir des projets d'infrastructures municipales structurants.

