Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 3,1 M$ pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à East Broughton

EAST BROUGHTON, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, est fière d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 3 093 132 $ est accordée à la municipalité d'East Broughton pour la construction d'une caserne de pompiers. Ce projet est aussi celui de la municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus, qui sera également desservie par la nouvelle caserne.

Le nouveau bâtiment disposera d'une superficie au sol d'environ 770 mètres carrés et sera construit sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée comprendra notamment une aire de garage, des bureaux administratifs, une salle de repos, une salle de séchage de l'équipement, des douches et des espaces de rangement. Deux mezzanines disposeront entre autres d'une salle de formation, d'une salle de réunion, d'une cuisinette et d'un vestiaire.

« Notre gouvernement soutient les villes et municipalités du Québec pour donner vie à d'importants projets d'infrastructures et j'en suis fière. Je souhaite d'ailleurs souligner la belle collaboration d'East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus, qui travaillent de pair pour offrir des services de qualité à leur population. C'est en mobilisant nos efforts que nous améliorons concrètement nos milieux de vie au bénéfice des citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La santé et la sécurité de la population sont prioritaires pour le gouvernement du Québec. C'est pourquoi je me réjouis pour les citoyennes et citoyens qui bénéficieront de la future caserne de pompiers moderne et fonctionnelle. Cette initiative permet d'optimiser les conditions de travail de plusieurs personnes en plus de favoriser le regroupement du service de sécurité incendie de plusieurs municipalités. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique

« Un nouveau conseil municipal a été élu en novembre et parmi les dossiers importants en cours, le projet de caserne était une priorité. Rapidement, le conseil a compris l'obligation de réaliser ce projet pour se conformer aux normes actuelles. Une salle de mesures d'urgence pour répondre aux sinistres est prévue, et la proximité avec le Centre de formation fera en sorte que la vocation de la future caserne sera multidisciplinaire. Des projets mijotent afin d'accueillir une clientèle autre que celle reliée à la sécurité incendie dans le but de la sensibiliser dans les différentes sphères de la prévention. »

Jean-Benoit Létourneau, maire de la municipalité d'East Broughton

« Il y a plusieurs mois, les conseils municipaux d'East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus ont décidé d'entamer des démarches en vue de relocaliser les services incendie afin de mieux répondre aux obligations énoncées dans le schéma de couverture de risques. Plusieurs rencontres ont eu lieu et notre objectif était d'être novateurs tout en respectant la capacité financière de chaque municipalité. Une demande d'aide financière a été déposée au programme RECIM, et nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui afin d'annoncer que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a confirmé l'octroi d'une importante aide financière pour notre projet. »

Guy Roy, maire de la municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons que la municipalité d' East Broughton a bénéficié d'une aide financière de 1 350 948 $ répartie en parts égales entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau.

