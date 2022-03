Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 580 000 $ pour le réaménagement de l'hôtel de ville de Mont-Joli

MONT-JOLI, QC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce qu'une somme de 583 375 $ est accordée à la Ville de Mont-Joli pour mettre aux normes et réaménager son hôtel de ville, un projet estimé à près de 900 000 $.

Les travaux comprennent notamment l'insonorisation de bureaux, le remplacement de portes et de fenêtres, la démolition des plafonds, l'ajout de nouvelles tuiles et suspentes, la mise aux normes des systèmes d'échangeur d'air, de ventilation, de climatisation et de chauffage ainsi que l'ajout d'un système d'alarme-incendie. De plus, les cloisons intérieures seront détruites et l'espace sera réaménagé de manière à créer, entre autres, une salle du conseil servant aussi de salle de conférence, une cuisinette, plusieurs bureaux, une salle de rangement et une salle de réception.

Citations

« Je suis fière de la participation de notre gouvernement à ce projet de mise aux normes de l'hôtel de ville de Mont-Joli. La qualité des services municipaux est une priorité pour nous, c'est pourquoi nous soutenons des initiatives comme celle-ci, partout au Québec. Grâce à cette belle collaboration avec la Ville, d'importants travaux de reconfiguration seront effectués pour mieux répondre aux besoins de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le soutien que nous annonçons aujourd'hui permettra de rendre cette infrastructure collective plus sécuritaire et conviviale, en plus d'offrir l'accessibilité universelle. À titre de ministre responsable de la région, je suis heureuse que notre gouvernement investisse au Bas-Saint-Laurent et contribue à concrétiser la vision qu'avait la Ville de Mont-Joli pour son hôtel de ville. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Cette aide financière très appréciée nous permet de mettre aux normes nos installations. Les travaux rendront le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville plus convivial pour la population, en plus d'améliorer les services publics et l'environnement de travail du personnel. »

Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Faits saillants

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.





Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,6 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Rappelons qu'une aide financière de 3 203 330 $ a été accordée à la MRC de La Mitis dans le cadre du RÉCIM pour la relocalisation de son centre administratif au centre-ville de Mont-Joli .

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, 418 860-8486; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746