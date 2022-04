Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde 4,5 M$ à Vaudreuil-Dorion pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers

VAUDREUIL-DORION, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, a assisté, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, à la première pelletée de terre officielle pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à Vaudreuil-Dorion. Le projet a bénéficié d'une aide financière de 4 500 000 $ du gouvernement du Québec.

Les travaux consistent à détruire le bâtiment actuel de la caserne 11, située sur la route de Lotbinière pour y construire une nouvelle caserne. Elle aura une superficie d'environ 1 900 m2 répartis sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée comprendra notamment une aire de garage avec portes, un vestiaire, quatre bureaux, une salle de formation et de mesures d'urgence ainsi que des salles de rangement. Au deuxième étage seront entre autres aménagés une salle polyvalente, deux dortoirs, une aire de repas, un espace de repos et une cuisine, en plus d'une terrasse.

Ce projet est aussi celui de la Municipalité de Pointe-des-Cascades, qui sera également desservie par la nouvelle caserne.

Citations

« Je me réjouis de l'investissement de 4,5 M$ dévoilé aujourd'hui à Vaudreuil-Dorion. La sécurité de la population est primordiale pour notre gouvernement; c'est pourquoi nous soutenons fièrement le milieu municipal dans l'optimisation de ses infrastructures de services de sécurité incendie, partout au Québec. J'aimerais d'ailleurs souligner l'excellent travail de collaboration de Vaudreuil-Dorion et de Pointe-des-Cascades, qui permet de concrétiser cet important projet destiné à assurer la protection de leur communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Une fois de plus, le gouvernement du Québec affirme sa volonté d'améliorer la qualité des milieux de vie dans nos régions. À titre de députée comme à titre de citoyenne, je sais combien ces investissements font une différence pour les municipalités. Je suis ravie que nous contribuions à offrir aux gens de Vaudreuil-Dorion et de Pointe-des-Cascades une caserne moderne et sécuritaire qui répond à leurs besoins, et qui sera également un milieu de travail optimal et sécuritaire pour le personnel du service de sécurité incendie. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Construite en 1966, la caserne de Lotbinière ne répond plus aux besoins de notre Service de sécurité incendie. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour son importante contribution financière à la construction de ce nouveau bâtiment, qui deviendra la deuxième caserne principale pour couvrir le territoire urbain de Vaudreuil-Dorion et accueillera des pompiers en service 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Son emplacement permettra également de desservir la Municipalité de Pointe-des-Cascades. Cet investissement majeur envoie aussi un message concret quant à l'importance que le conseil municipal accorde à la revitalisation du secteur Harwood-de Lotbinière, plaçant le citoyen au centre des priorités. »

Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

« La subvention RECIM du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a encouragé la Ville de Vaudreuil-Dorion et la Municipalité de Pointe-des-Cascades à collaborer sur une entente intermunicipale gagnant-gagnant : la Ville de Vaudreuil-Dorion a pu obtenir une subvention importante pour la construction de sa nouvelle caserne à proximité de notre municipalité. Pointe-des-Cascades peut désormais compter sur un service de sécurité incendie à temps plein en caserne pour répondre aux appels d'urgence rapidement, à toute heure du jour et de la nuit. »

Peter Zyntynsky, maire de Pointe-des-Cascades

Faits saillants

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032.





Le PQI 2022-2032 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Rappelons que Vaudreuil-Dorion a bénéficié d'une aide financière de 3 993 432 $, répartie à parts égales entre les gouvernements du Canada et du Québec, dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100, Jeanne Turbide, Attachée politique, Bureau de la députée de Soulanges, 450 556-3816, Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746